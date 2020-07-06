【Bell & Ross】真正專業潛水錶　防撞防磁深潛百米仍清晰可讀

每個牌子都說要製作潛水錶，但有幾多是真正可以用來陪你征服深海的？Bell & Ross BR03-92 Diver Full Lum除了防水性能高之外，主打的Superluminova 綠色夜光物料更可在深海中發光發亮，給你最大信心。

Bell & Ross BR03-92 Diver Full Lum（圖片來源：Bell & Ross）

剛才所說，潛水錶並不能只是單靠造型，而是有一個實質的工業標準。只有符合ISO 6425 國際認可標準的時計方可稱為專業潛水錶。ISO 6425列出詳細準則及必備技術要求，包括腕錶防水性能至少達到 100 米深度、裝配有分鐘刻度的單向旋轉錶圈、操作指示標記及夜光刻度、黑暗環境無損可讀性能、防撞擊和防磁保護等。

只有符合ISO 6425 國際認可標準的時計方可稱為專業潛水錶。（圖片來源：Bell & Ross）

對潛水員而言，清晰顯示性能是潛水錶必備功能，甚至是生死攸關，亦是Bell & Ross的製錶哲學及重要指引，BR03-92 Diver Full Lum的夜光顯示正完美符合這嚴格要求。

腕錶防水性能至少達到 100 米深度。（圖片來源：Bell & Ross）

Bell & Ross將Lum夜光顯示概念延伸至潛水錶系列 ， BR03-92 Diver Full Lum更應用嶄新色調的夜光物料，突顯反差對比特點，顛覆了晝夜環境中顯示清晰的既有觀念。整塊金屬錶盤的塗層含有Superluminova® C5綠色夜光物料，鏤通金屬時標及錶圈數字則填上Superluminova® C3綠色夜光物料。

黑暗環境無損可讀性能。（圖片來源：Bell & Ross）

這種綠色夜光在完全漆黑環境中亦不損其功能，可以長時間發亮，更持久清楚顯示時間。這亦是目前功能最出眾，顏色最濃烈及技術最創新的夜光物料，錶盤兩種綠色夜光對比，符合黑暗環境中距離錶盤25厘米亦可閱讀時間的標準。

BR03-92 Diver Full Lum能符合嚴格專業潛水要求。（圖片來源：Bell & Ross）

另一設計重點是改變對比效果：在日光環境中，簡潔線條突顯含蓄設計元素，簡單的錶盤佈局及特大時標令時間顯示更突出，42毫米深黑色啞面陶瓷錶殼襯托錶盤的杏仁綠色調；在夜潛或深海環境中，原本含蓄的色調瞬間變化，整個錶盤綻放清晰而自然的光芒。