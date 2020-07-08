【Tudor】重塑50年代39毫米錶徑　帝舵自家機芯潛水錶夏味海軍藍

1958年帝舵（Tudor）推出首款防水深達200米的潛水腕錶，型號7924，亦稱為「大錶冠」成為一代經典。此時此刻品牌以這枚腕錶為原型推出Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」，搭配50年代風靡一時的39毫米直徑錶殼，在潛水錶上增添少有的一抹優雅，夏天的藍，就該這樣。

圖片來源：Tudor

Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」款式搭載帝舵表原廠機芯MT5402型，具備時、分、秒鐘的顯示功能。一體成型的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上則以磨光及噴砂飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」具備時、分、秒鐘的顯示功能。（圖片來源：Tudor）

機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固耐用。原廠機芯MT5402型配備非磁性矽游絲，更擁有超越瑞士官方天文台認證 (COSC)的水準，每日誤差僅在-2至+4秒之間。長達70小時的動力儲備，讓你在周五晚上脫下腕錶，到了周一早上也無需重新上鏈及調校。

39毫米直徑錶殼在潛水錶上增添少有的一抹優雅。 （圖片來源：Tudor）

腕錶上除有海軍藍色啞面顆粒感圓拱形錶面之外，更有三款錶帶可選，包括飾有銀色條紋的藍色提花織紋錶帶、藍色「輕柔觸感」錶帶及「鉚釘」鋼錶帶。

腕錶配備316L鋼單向旋轉外圈加防水深達200米的功能，上山下海都無問題。 （圖片來源：Tudor）

當中特別值得一提的，是其配備的織紋錶帶亦選用海軍藍為主色調。作為帝舵表的一大標誌特色，織紋錶帶的使用最早可追溯至2010年，至今剛好十年。這種錶帶由法國St-Etienne地區的Julien Faure公司製作，採用十九世紀提花織機編織而成，質感舒適。

此外，腕錶配備316L鋼單向旋轉外圈加防水深達200米的功能，上山下海都無問題。

配備的織紋錶帶亦選用海軍藍為主色調。 （圖片來源：Tudor）