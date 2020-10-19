Rolex︱最強潛水錶必屬鬼王Deepsea　五點分析為何水鬼更受歡迎？

講到Rolex勞力士潛水錶，你會想到哪一款？應該多數人會立馬回答Submariner水鬼，的確，水鬼目前在市場上可說是炙手可熱的人氣王，單單就鋼殼的114060、116610LN和116610LV這幾款而言，想用定價入手幾乎是不可能的事，其中最多人想搶的還是綠水鬼，它的定價已經不算親切，但是想要入手綠水鬼卻往往要付出超過10萬才有機會如願，由此可知這款錶的熱門程度。

然而相較於水鬼家族，同樣也是勞力士出品的潛水錶系列，Sea-Dweller在市場上的聲量卻沒有水鬼高，尤其是海使旗下的進階款Deepsea D-Blue（126660），乍看它的規格比水鬼更強，論顏值也絕對不在水鬼之下，但每當提及勞力士熱門錶時，這款「鬼王」卻往往不太會出現在大家的口袋名單中，當中究竟是什麼原因導致Deepsea D-Blue的受歡迎度不如水鬼呢？

Submariner水鬼和Deepsea鬼王都是勞力士出品的潛水錶（按圖細閱）↓↓↓

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在討論這個問題前，不如先來瞭解一下Deepsea D-Blue有哪些優點，首先以潛水錶而言，它擁有冠絕勞力士市售錶款的3900防水能力，這讓人可以完全無後顧之憂戴著它去從事水上活動，甚至要戴去潛水都不成問題。而它的錶殼結構也相當講究，當中蘊含許多製錶科技，目的即是為了強化手錶的防水性能。

另外鬼王的錶扣除了具備Glidelock延展系統，還多了所謂的蠔式摺扣延展鍊節，能讓手錶最多還可再延展26mm，所以即使佩戴者穿著潛水服裝再戴錶，簡單調一下鍊帶延展系統就能搞定。

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再來前面提到專屬於鬼王的D-Blue面盤，事實上Deepsea在2008年剛推出的時候只有黑色款式，之所以後來會出現這種由藍轉為黑色的漸變面盤，其實是受到大導演占士金馬倫在2012年與勞力士和國家地理學會共同完成的深海挑戰探險活動所啟發，這才催生出勞力士旗下唯一的漸層色調面盤。

最後要提的是鬼王在2018年時，也因應勞力士機芯世代交替策略換上了3235機芯，比起原本的3135機芯，新機芯擁有更多勞力士專利技術，在精準度以及動力儲存表現上都有明顯的進化。

說了這麼多，光比較規格的話，似乎Deepsea D-Blue可以完全輾壓Submariner，但是市場為何就是獨愛水鬼而沒那麼愛鬼王呢？或許可以從以下幾點找到答案（按圖細閱）↓↓↓

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從這幾點看來，Deepsea D-Blue的優點雖然很多，但作為日常佩戴手錶而言，它其實也有著不少不容易親近的地方，對於普羅大眾來說，我們要的或許不是極致的專業機能，而是耐操、實用，價格相對OK等等，這也就是鬼王叫好卻不一定就能叫座的箇中關鍵。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：5點分析勞力士規格更高的潛水錶鬼王Deepsea為何熱度不如水鬼】