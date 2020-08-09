Rolex、PP指針有什麼特色？即試小測驗看看你是否真正手錶迷

手錶讓人著迷的其中一個原因就在於，市場上的手錶品牌雖然是數以百計起跳，但是每家的作品都會有自己的歷史文化、風格和特色，就算明明是奠基在類似的機械結構下，不同的品牌還是會用自己獨特的手法來詮釋，單就陀飛輪這個複雜功能而言，即使它們的結構以及運作方式大同小異，可是各個品牌多少都會在設計中融入能夠代表自家的元素，讓人一看到某顆陀飛輪就能反應出它們是出自哪個品牌。或許陀飛輪不是人人平常容易接觸到的手錶類型，但其實也不一定要這種進階的手錶複雜功能才看得出每個品牌的招牌風格。

指針是面盤上用來顯示時間的重要零件，不過我們往往會將之視為理所當然而忽略其存在意義，不過各品牌倒是常藉著指針造型來建立起手錶作品的特定風格。（世界高級品授權使用）

最近有國外鐘錶網站提出了一個有趣的測試：他們從幾個知名品牌的經典手錶作品中擷取面盤上最基本的元素——指針，把這些簡化到只剩輪廓線條的指針放到單純的顏色背景上，然後請大家來猜猜看這些指針分別是出自哪個品牌的哪款手錶，以下我們從中挑選了6款大家應該比較常看到或聽到的款式，有興趣的話不妨也來測試看看當你看到這些圖片時，可以從中辨認出多少它們原本是哪個品牌的哪一隻錶，話不多說，直接來看看這次要請大家猜猜看的手錶名單......

+ 28

以上這些看指針猜手錶的答案你猜對幾個了呢？應該有人是可以輕鬆猜到全部六款錶的答案，只能說他們真的是內行人，而從這部分也可以看出手錶品牌真的不簡單，即使是指針這種看起來很基本的元素，他們就是有辦法可以在細節中塑造自家的風格，同時讓這些風格建立起一種一眼就認得出的招牌形象。

【相關文章：腕錶清潔教學：只需5樣小工具 各類錶帶保養秘訣（按圖預覽） 】

+ 4

+ 2

【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：看指針猜手錶 你認得出它們是哪些品牌的經典錶款嗎】