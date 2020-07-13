【Audemars Piguet】愛彼迎Code 11.59一周年　新鮮亮麗色調登場

時間飛快，講起愛彼（Audemars Piguet）推出全新系列Code 11.59原來已經足足一年。面對充滿挑戰的新一年，愛彼不以沉穩態度面對，反而積極地以顏色宣示多姿多彩的世界氣氛。系列的自動上鍊腕錶和自動上鍊計時腕錶，都同時換上了五個新鮮色彩，加起來共有十個全新面貌，猶如我們期待多時的雨後彩虹。

Audemars Piguet Code 11.59 酒紅色自動上鍊計時腕錶（圖片來源：Audemars Piguet）

這次換新裝的款式，包括有具備日期和時分秒顯示功能的全新自動上鍊腕錶，及全新自動上鍊計時腕錶。全新錶款的煙燻太陽紋裝飾亮漆錶面顏色包括有寶藍色、酒紅色、紫色、淺灰色和深灰色。超薄錶圈和雙曲面防眩藍寶石水晶玻璃鏡面，彰顯錶面的藝術美感。在這多達十款的新作之上，愛彼分別用上18K白金和玫瑰金製成幾個單色或雙色的錶殼組合，各自配襯出最具美感的效果。

Audemars Piguet Code 11.59 寶藍色自動上鍊計時腕錶（圖片來源：Audemars Piguet）

外觀漂亮不在話下，內裡的實力更是難以忽視。愛彼Code 11.59系列全新錶款搭載去年問世的新一代自動上鍊機芯和自動上鍊計時機芯。其中4302自動上鍊機芯具有秒針和瞬間換日的日期顯示功能。

Audemars Piguet Code 11.59 紫色自動上鍊腕錶（圖片來源：Audemars Piguet）

至於自動上鍊計時腕錶搭載的4401機芯，具有一體式導柱輪計時裝置與飛返功能，無須先按下停止和歸零按鈕，就可重新啓動計時。

Audemars Piguet Code 11.59 深灰色自動上鍊計時腕錶（圖片來源：Audemars Piguet）

兩款機芯都擁有專利設定裝置，在調校腕錶的功能時更加穩定和精確。直徑32毫米的大型機芯，確保走時更精準。

透過腕錶的藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞到精緻的機芯手工裝飾，包括拉絲打磨、日內瓦波紋、粒面畫圈打磨、霧面畫圈打磨、邊角鑽石拋光等。

此外，4401計時機芯還擁有專利歸零機制確保每個計時器的指針都無縫歸零，以及垂直離合機制確保計時指針在計時腕錶啟動或停止時不會顫動。