夏天大熱藍色高級腕錶列陣　IWC、Omega、Zenith哪個藍得最時尚？

夏天熱辣辣，有誰不嚮往碧海藍天？似是要把夏天的顏色永遠留住，幾個高級腕錶品牌都不約而同在最近推出以藍色作主調的作品，當中更有些開宗明義是以海洋運動作主題，你又喜歡哪一款？

腕錶非常適合在遊艇甲板上進行各種冒險活動。（圖片來源：IWC）

Portugieser Yacht Club Chronograph Edition “Orlebar Brown”

Orlebar Brown是一個英國度假服飾及生活風格品牌，品牌經典的短褲至今仍維持其原創和最佳的「可游泳短褲」設計，主張享受人生。IWC最近就宣布正式和Orlebar Brown在七月展開全新合作夥伴關係。為慶祝這次合作，IWC就特別推出IWC葡萄牙系列航海精英計時腕錶「Orlebar Brown」特別版，與該服裝品牌的全新九件式度假服飾系列聯手登場。

精鋼錶殼搭配海軍藍錶盤和聯名側扣式錶帶，飾以Orlebar Brown產品經常出現的白色及紅色點綴。（圖片來源：IWC）

這枚IWC Portugieser系列航海精英計時腕錶「Orlebar Brown」特別版（型號 IW390704），精鋼錶殼搭配海軍藍錶盤和聯名側扣式錶帶，飾以Orlebar Brown產品經常出現的白色及紅色點綴。這枚有著優雅錶殼比例的航海計時腕錶還搭配織物內襯藍色橡膠錶帶。憑藉堅固的設計和6巴防水性能，這款腕錶非常適合在遊艇甲板上進行各種冒險活動。IWC 89361型自製機芯配備飛返功能，位於「12點鐘」位置的小錶盤顯示測量小時及分鐘，提供68小時動力儲備。

OMEGA的Constellation系列腕錶一直是品牌最受歡迎系列之一。（圖片來源：OMEGA）

OMEGA Constellation男裝腕錶

OMEGA的Constellation系列腕錶一直是品牌最受歡迎系列之一，今年推出的全新41mm腕錶，當中以藍色作主調的版本尤其讓人一見難忘。

全新款式備有不銹鋼、18K金及金鋼款式以供選擇。系列中大部份款式的錶圈均以光面陶瓷製造，復刻1982年星座Manhattan原型款式，腕錶亦置有晶瑩的藍寶石水晶鏡面。錶盤上面的羅馬數字以歐米茄Ceragold™或Liquidmetal™液態金屬鑄造，錶殼和托爪均以斜邊修飾，使造型比以往的同系款式更見纖薄，錶冠的線條亦經細意改造，別具風格；配襯全新的纖巧指針，整體造型充滿時尚貴氣。小時刻度的設計靈感來自曼克頓市景的天際線，它的三角面更讓人想到那裡的世貿中心。

腕錶置有晶瑩的藍寶石水晶鏡面。（圖片來源：OMEGA）

2020年推出的全新Constellation系列男裝腕錶大部份都配置鑲有抗菌橡膠襯裡的皮革錶帶，錶帶連接錶殼兩端的地方亦綴飾金屬錶節，設計自成一格。而喜歡重金屬硬朗造型的你也可為腕錶選配鏈帶，當然你亦可以選擇配襯全皮革錶帶。

腕錶的底蓋鑲有藍寶石水晶鏡面，可透視內裡的歐米茄 8900/8901 Co-Axial Master Chronometer 機芯。每款腕表均通過瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）最嚴格的精確度、性能及防磁效能認證。

拋光與緞面打磨精鋼直徑44毫米錶殼，加上藍色陶瓷測速刻度錶圈。（圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer Carrera Sport Chronograph 44 mm Calibre HEUER 02自動計時錶

TAG Heuer泰格豪雅在慶祝成立160周年期間，推出經重新設計並搭載錶廠自製Calibre Heuer 02自動機芯的TAG Heuer Carrera系列型號。藍色圓形磨砂飾面，錶盤上印有「CARRERA」和「HEUER 02 80 HOURS」字樣。拋光與緞面打磨精鋼直徑44毫米錶殼，加上藍色陶瓷測速刻度錶圈，防水性能計有100米。

Zenith Pilot Type 20 Extra Special 40mm Bronze以全新的青銅錶殼製成。（圖片來源：Zenith）

Zenith Pilot Type 20 Extra Special 40mm Bronze

以全新的青銅錶殼製成，從其傳奇的飛行錶中汲取靈感，錶盤上的阿拉伯數字時標完全採用SuperLumiNova超級夜光塗料，顯示效能高強。腕錶用上Elite 679型自動機芯，機芯厚度3.85毫米，部件共126個，每小時振動28,800次，動力儲存至少50個小時，擺錘上更鐫刻有日內瓦紋飾（Côtes de Genève）。