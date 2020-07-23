【男之Pink】展現自我無畏的最大勇氣　粉紅色腕錶不應被性別規限

這世界永遠就是有些約定俗成，把顏色分好壞，把顏色分標籤。就像男孩子一定要用藍色，粉紅色就只能夠是女仔專利。

（圖片來源：Hublot）

但事實上顏色本來就無性格，喜歡不同的顏色，也不應該被性別或取向所限制。甚至乎剛剛相反，如果你是個大男人，就更應該具有足夠的勇氣，去承認自己所喜愛的。即使你喜愛的，是別人所不認同的，或是被世俗所定型的，有甚麼問題？

下一位球王麥巴比，絕對有穿戴任何顏色的自信。（圖片來源：Hublot）

HUBLOT最近，就推出了一枚全新的Big Bang系列Millennial Pink，別問我那是男裝還是女裝的，只需要問的問題，是你喜歡？還是不喜歡？

腕錶以42毫米錶殼為設計，以輕巧的鋁製造。（圖片來源：Hublot）

腕錶以42毫米錶殼為設計，以輕巧的鋁製造，此單色調物料經陽極氧化和緞面處理，整體飾以Millennial Pink主題用色。這項技術特色有賴HUBLOT工程師進行研究變得可能，專有色彩藉陽極氧化過程而得，兼具保護與裝飾之用，給予錶殼及組件提供上佳抗刮與防撞功能。腕錶搭載的Unico自製自動計時機芯提供72小時動力儲存，錶盤側設計時裝置和導柱輪。

專有色彩藉陽極氧化過程而得，兼具保護與裝飾之用，給予錶殼及組件提供上佳抗刮與防撞功能。（圖片來源：Hublot）

Millennial Pink備有兩款錶帶，第一款以橡膠製成，設折疊式鈦金屬錶扣，表面鍍上一層與錶殼相同的Millennial Pink陽極氧化鋁並作緞面打磨；另一款錶帶為Velcro魔術貼及PES針織聚酯混紡物料，運動風錶扣以Millennial Pink拋光陽極氧化鋁製造。錶款運用HUBLOT獨家專利One Click單鍵快拆式裝置，能輕鬆變換錶帶。

Millennial Pink限量發售200枚。（圖片來源：Hublot）

回歸基本問題，這種獨特的顏色該如何配襯？其實這種溫柔色調，最好就是融入深色的皮膚上，令兩者帶出巨大的視覺對比。衣服方面，以同樣溫柔的粉色系去配搭，就更加強調到這種自信無比的宣言。你同意嗎？