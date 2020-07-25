【Vintage】征服潮流就要有型到最後　復古設計高級腕錶永不過時

年紀愈大，就愈懂得欣賞Vintage的魅力，花技招展，往往不及經典穩重長睇長有。高級腕錶界中，1940和1950年代的Minerva經典腕錶就是個好例子，即使歲月如何流逝，始終被人記住。Montblanc受其啟發，最新推出幾款充滿復古魅力的Heritage系列錶款，值得留意。

即使歲月如何流逝，經典始終被人記住。（圖片來源：Montblanc）

Neo-dandy風格是現今時尚紳士們所推崇的一個潮流，其講究獨特的細節，以布料質感、外套剪裁、配色選擇或修飾設計理想造型。這種衣著的藝術，既追求真實與美學的協調，也體現精緻優雅的神韻，套用到腕錶之上，也精神不減。

Montblanc Heritage系列單按鈕計時碼錶（圖片來源：Montblanc）

Montblanc的Heritage系列結合昔日製錶世界的優雅魅力和現今的大膽設計特色，全新錶款具有經完整拋光的40毫米和42毫米錶殼，並配備弧形刻面錶耳和藍寶石水晶玻璃箱形鏡面，呈現優雅的復古外觀。

Montblanc Heritage系列自動上鍊腕錶（圖片來源：Montblanc）

為了重現Neo-dandy風格，Montblanc特意為錶盤選擇獨特配色，包括橙紅色、煙棕色、英國賽車綠色等；並加入技術精湛的修飾，例如雙色裝飾、弧形設計，以及精緻漆面等。另外，腕錶的其他細節包括圓點時標、覆有Super-Luminova超螢光材料的太妃式弧形指針、每隔五分鐘設有Super-Luminova超螢光材料圓點的軌道式分鐘圈，以及舊式國際公用電話風格的3、6、9分鐘時標等。

Montblanc Heritage系列自製脈搏偵測儀腕錶100枚限量版（圖片來源：Montblanc）

各款腕錶與系列精神一脈相承，搭配Sfumato鱷魚皮錶帶，色調多樣，從英國賽車綠色、灰色到煙棕色，不一而足，為整體設計錦上添花。

為了重現neo-dandy風格，Montblanc特意為錶盤選擇獨特配色。（圖片來源：Montblanc）