【Hermes】愛瑪仕工藝腕錶　展現甚麼才是真正高級腕錶製作功力

時間之於Hermes，不是為了測量、排序或尋求掌控，Hermes所追求的時間觀，是一種扣人心弦、任人自由往來穿梭，打造綺麗幻想卻又不忘歡愉趣味的空間。正因如此，Hermes所製作的腕錶，除了技術品質之外，也往往有著一份迷人詩意。

由Henri d’Origny設計的Arceau腕錶自1978年誕生原來已超過40年，帶著標誌馬蹬造型不對稱錶耳的圓形錶殼，散發經典永恆的魅力。系列最近推出兩藝術款式，各限量24枚的Arceau Into the Canadian Wild工藝腕錶，以白金材質打造，並鑲嵌鑽石，將荒野自然生態的精神凝聚於錶盤上。

雪鴞款式則具備月相功能。（圖片來源：Hermes）

這裡呈現的動物主角「北極熊與雪鴞」皆源自英國藝術家Alice Shirley於2017年加拿大建國150周年之際所設計的「加拿大獵野行」絲巾。原始圖畫中描繪了豐富的動植物群，以及沐浴在加拿大廣闊領土、海洋、湖泊和河流中的大自然瑰寶。

首先在閃耀的砂金石錶盤上描繪圖案輪廓，再將其放入窯中進行烘烤乾燥。（圖片來源：Hermes）

每塊錶盤上的微繪作品得花費工匠一個多星期的時間才能完成。首先在閃耀的砂金石錶盤上描繪圖案輪廓，再將其放入窯中進行烘烤乾燥。然後經由層層連續的彩漆上色與烘烤乾燥程序交替進行，遠近景觀和野生動物漸漸成形。這項工作的主要要求在於表現微縮彩繪畫面的豐富多樣性、不同色調和各種微妙細節。

經由層層連續的彩漆上色與烘烤乾燥程序交替進行，遠近景觀和野生動物漸漸成形。（圖片來源：Hermes）

結合專業製錶與精湛手工藝的Arceau Into the Canadian Wild工藝腕錶，由Hermes自製機械自動上鍊機芯提供動能。北極熊的款式顯示小時與分鐘，而雪鴞款式則具備月相功能。這款精巧優雅的白金錶殼鑲有82顆鑽石，框護著手工製作的錶盤，並搭配同樣由Hermes工匠縫製的亮面藍寶石藍色短吻鱷魚皮錶帶。