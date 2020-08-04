Rolex勞力士2020年新款大預測　Daytona等這些系列最有可能改款

前不久有消息傳出Rolex勞力士將在2020年9月初發表新款（終於啊），雖然品牌2020年推出新款的時間點與方式一變再變，但現在瑞士的疫情相對趨緩，工廠和錶店也都陸續恢復運作，這也讓我們對於在9月初看到勞力士新錶的信心愈來愈強。既然很有希望在今年就看到勞力士2020年的新款（而不是延到2021年），那麼照慣例在品牌尚未正式發佈的時間點來個掐指一算也是很合理的事。

其實從2019年年底以來，我們就陸續對2020年的勞力士新款做過預測，本次我們再統整出一份較完整的名單，讓你可以自行判斷這些預測有沒有可能成真，當然我們必須要事先強調，預測都只是預測，並非是品牌內部流出的確切消息，因此大家也不用太認真去比對預測和之後正式發表新款之間的正確率，因為根據經驗，通常預測和勞力士實際發表的內容落差都不小，但在新款還沒登場前，任何預測也都是有可能成真的，這也是我們的樂趣所在。

▼▼▼點擊大圖即睇2020年新款預測，下文有更詳盡分析▼▼▼

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預測1——換裝32系機芯的Submariner Date

勞力士的32系機芯推出至今也已經有幾年時間，不過黑水鬼Submariner Date搭載的還是3135機芯，因此隨著Datejust、Day-Date和GMT-Master II這幾個系列陸續升級為新世代機芯，2020年有可能輪到水鬼換芯。而且由於水鬼目前外部的規格都已具備品牌的現代技術，例如Cerachrom陶瓷圈和錶扣的Glidelock延展系統等等，因此假使2020年水鬼真的改款，預估還是以更新機芯為主，外型方面的修改不會太明顯。

預測2——幫半金的Daytona配個陶瓷圈吧

不知道你有沒有注意到，在Daytona系列中無論不鏽鋼款或K金款都有款式搭配陶瓷錶圈，唯獨半金款清一色都是黃金圈，當然這可以讓手錶顯得更高貴，但要比耐刮程度，怎麼說陶瓷材質還是有它的優勢。有鑒於不鏽鋼款或K金款有配陶瓷圈的款式人氣都不俗，那麼讓Daytona系列相對冷門的半金款裝上陶瓷圈或許有助於提升它的吸引力，而且即使勞力士只是換上陶瓷圈，其他地方都不動，也足夠讓整只錶看起來煥然一新，而且就算新增半金陶瓷圈，原本的K金錶圈版本也還是能並行，並沒存在誰取代誰的必然性。

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另外補個同樣是Daytona家族的預測，目前K金錶殼搭K金鍊帶的Daytona也都只有K金錶圈這種設計，雖然勞力士可能是要用這種方式來和搭配Oysterflex膠帶的Daytona做出區隔（Oysterflex膠帶的玫瑰金迪通拿都是陶瓷錶圈），但也許有的人就是想要同時擁有陶瓷圈和K金鍊帶，不知道勞力士有沒有可能幫他們圓夢呢。

再追加一個預測，由於目前Daytona彩虹圈在市場上的人氣日漸高漲，但自從黃金款的彩虹圈停產後，現在就只剩玫瑰金彩虹圈可追，如果勞力士能夠再下一城出個白金彩虹圈，或許能讓這款大賣的組合再吸引到更多買家的青睞。

預測3——42mm的遊艇一代增加不鏽鋼款式

Yacht-Master家族目前只有二代才有全鋼的款式，但它的定價相對來說不是那麼親切，至於遊艇一代最入門的也只有半金款，這使它的定價逼近10萬，面對水鬼具備的強大競爭力，遊艇一代如果能出全鋼款稍微壓低入手門檻，或許有機會讓追不到水鬼的人轉移目光。原本遊艇一代的尺寸與防水性能和水鬼相比都沒有特別突出的優勢，不過2019年勞力士新增了42mm版的遊艇一代，如果2020年再接再厲出個鋼殼版並搭個磨砂陶瓷圈看起來似乎不錯；而為了要和42mm白金款有所區隔，若真的推出鋼殼遊艇一代，從小改錶圈和面盤顏色著手就可以讓兩款看起來不一樣了。

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預測4——探一改白面

探一加入白面其實我們的預測已經敲碗敲好幾年了，但始終勞力士就是不肯給，雖然說黑面之於勞力士手錶比較算是主流，但既然探二都有黑面或白面可選，探一跟進一下提供市場更多選擇也不是壞事，甚至勞力士如果認為單純把黑面改白面沒什麼道理的話，不妨可以循著GMT-Master II模式，把五珠帶也引到白面探一身上，這樣就會讓手錶看起來和黑面探ㄧ有差了，好啦雖然小編自己也認為這要實現的機率不高，但有夢最美不是嗎。

預測5——回到過去風格的Milgauss

現行的Milgauss算一算也已經問世超過十年，雖然它有段時間曾經很夯，但就有點像蛋塔熱潮一樣，熱度過了之後，Milgauss的人氣與買氣也大幅滑落。目前Milgauss在品牌旗下已經漸漸脫離市場目光，勞力士可能需要再幫它改造一番來吸引消費者目光，或許可以從外形上的調整可以重新讓人聚焦到這款錶身上，例如把錶徑擴大些、換上陶瓷圈，甚至面盤設計還可以來個向1956年原版致敬的風格，改回比較耐看的黑面搭配紅針頭閃電針等等，這些都有助於讓人們提高對這款手錶的興趣。

以上就是有關勞力士2020年新款的幾個大膽預測，其實如果當中能猜中一個小編都會覺得很不可思議了，畢竟勞力士哪有這麼容易猜透，從他們的網路平台目前都還沒發佈任何有關新款的線索來看，想做任何預測都會是大海撈針，反正品牌現在還沒正式發表，我們都還可以發揮想像力做出各種推測，總之再過不久答案就將揭曉，就讓我們一起拭目以待囉。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原標題：2020年勞力士新款大預測 這幾個系列最有可能改款】