【腕錶解構】錶冠位置有講究　小改變大作用　工藝表現巧思

一般高級腕錶的錶冠所處的位置都是在3點鐘之處，其目的都是以使用便利作原因。一般慣用右手的人都會把腕錶戴在左手上，錶冠位於3點鐘位置，在有需要以錶冠調校時間或是上鍊時，就比較就手方便。將錶冠移到3點鐘以外的地方，通常都有其原因，當中最常見的，包括左撇子專用的腕錶，會因為遷就佩戴者習慣而將錶冠移到9點鐘的位置；把錶冠位置移到1、2點之間的位置，也曾是一些航空腕錶常見的，用以方便機師在駕駛飛機時使用錶冠功能；此外，也有是為了向腕錶的前身懷錶致敬，而在設計上將錶冠放置到12點位置上面的例子。

全新 LONGINES Avigation Type A-7 1935 航空腕錶採用黑色錶面，錶盤向右傾斜40°。（圖片來源：LONGINES）

LONGINES Avigation Type A-7 1935 航空腕錶

LONGINES 最近就為其標誌性的經典時計重新詮釋，推出全新LONGINES Avigation Type A-7 1935 航空腕錶。這款計時腕錶重新詮釋美國空軍在1935 年訂購的Type A-7 錶款，彰顯品牌與航空領域的歷史淵源。為了即使戴上手套在空中駕駛的情況下，仍能將腕錶操控自如，凹槽錶冠設於12時位置，只需按下錶冠上的單一按鈕，即可輕易啟動、停止及重設等各種不同計時功能。LONGINES Avigation Type A-7 1935 航空腕錶直徑41毫米精鋼錶殼內藏專為LONGINES研發的獨有導柱輪精密計時機芯 (L788.2)。

採用單按鈕式凹槽錶冠，30分鐘累計錶盤設於12時位置。（圖片來源：LONGINES）

沿用原創型號的獨特設計，啞黑色表面上飾以大型阿拉伯數字及路軌式刻度環，以確保最佳的可讀性。再配上加有超級夜光塗層的教堂式指針，彰顯低調優雅。

錶背刻鑄的飛機圖案，亦是向舊作的致敬。（圖片來源：LONGINES）

Jaeger LeCoultre Master Ultra Thin KINGSMAN Knife

腕錶和電影合作往往是個絕妙配搭，以英國特務故事作背景的《皇家特工（The King’s Man）》系列就更是深得高級腕錶界所鍾愛。Jaeger LeCoultre積家最近就和MR PORTER合作，推出限量發行100枚的Master Ultra Thin KINGSMAN Knife超薄大師系列王者之劍腕錶，向由Matthew Vaughn執導並即將上映的電影——《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）致意。

上鏈錶冠位於12時位置，並以三角弓形設計作為保護。（圖片來源：Jaeger LeCoultre）

這部《皇家特工》系列的最新電影貫穿過去和現在，追溯至100年前皇家特工的起源。同樣地，品牌於多年前發揮超薄機芯領域的傳統技藝，今年推出這款全新時計傑作，其靈感源自1907年面世的著名「Couteau」懷錶（此法文意為「刀」）。

極為寬大的錶圈從藍寶石水晶平緩地過渡到錶殼邊緣，纖薄輪廓令人聯想起銳利刀鋒。（圖片來源：Jaeger LeCoultre）

這枚腕錶的美學元素與品牌傳統懷錶如出一轍，極為寬大的錶圈從藍寶石水晶平緩地過渡到錶殼邊緣，纖薄輪廓令人聯想起銳利刀鋒。上鏈錶冠位於12時位置，並以三角弓形設計作為保護。這些傳統元素經過重新演繹，加入巧妙的現代時尚細節，簡約的時標令錶盤更顯典雅俐落，精雕細琢的圓環重複出現，突出了錶圈的美感。