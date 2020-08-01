夏日炎炎換上鋼帶腕錶正合天時　推介三款鋼帶設計各有所長

夏日炎炎一身大汗，穿戴皮帶腕錶有時的確不太舒服。要出外的日子，來一枚鋼帶腕錶，帶一份輕鬆舒適感覺，正好迎接這熾熱季節。

BVLGARI Octo Finissimo 精鋼腕錶推出拋光漆面藍色錶盤款式。（圖片來源：BVLGARI）

BVLGARI Octo Finissimo自2014年推出以來不斷打破腕錶設計風格的界限，系列六款持有世界紀錄的設計，每一款都巧妙融合美學觸覺與機械技術。最新推出的BVLGARI Octo Finissimo精鋼腕錶持續改寫現代製錶工藝，繼今年於杜拜率先推出拋光漆面黑色錶盤款式後，如今再下一城，推出拋光漆面藍色錶盤款式。腕錶配備最薄自動機芯，只將錶殼增厚至6.4毫米，並添加旋入式錶冠，便能達至防水100米的卓越性能。

Omega的Speedmaster因為跟隨太陽神11號(Apollo11)太空人踏足月球聞名於世，當年團隊所佩戴的Speedmaster正是內置321機芯。今年Omega重新製造出第二代321機芯，並配置在Speedmaster Moonwatch 321 Stainless Steel身上。

腕錶置有黑色梯台式邊緣錶面，上面設有收藏家喜愛的經典「Dot over Ninety」刻度。（圖片來源：Omega）

直徑39.70mm的錶殼以不銹鋼製成，光面黑色陶瓷錶圈上綴飾了白色琺瑯測速計刻度。腕錶置有黑色梯台式邊緣錶面，上面設有收藏家喜愛的經典「Dot over Ninety」刻度，並配以具標誌性的月球錶經典指針及早期的Omega標誌。

第二代321機芯配置在Speedmaster Moonwatch 321 Stainless Steel身上。（圖片來源：Omega）

Carl F. Bucherer的Adamavi系列AutoDate自動日曆腕錶推出6款新作，再次闡釋了簡約絕不等於沒有新意。

清爽的藍色錶面令腕錶更加適合大熱天時。（圖片來源：Carl F. Bucherer）

新作以簡潔、優雅的風格為經典的ADAMAVI系列增添現代氣息。這些精美的全新自動上鏈腕錶備有兩種尺寸，直徑39毫米和31毫米的腕錶各有3個型號，裝配精鋼錶殼及防刮藍寶石玻璃錶鏡。纖細修長的指標和條狀時標確保佩戴者可以清晰讀時。錶盤色彩豐富，包括：裸色、深藍色和深灰色等色系，而細緻完美的拉絲打磨工藝更賦予錶盤獨特的現代感。