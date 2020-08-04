【計時錶】和機械作直接溝通　這是男人愛上計時腕錶的最大理由？

高級腕錶可以擁有的眾多複雜功能，為什麼出現比率最高的，總是計時錶？ 答案好簡單，就是因為有得玩。實在沒有幾多個功能可以像計時錶那樣，能夠有著和錶主如此高的互動空間。有事無事都可以計一餐，那是人和機械最直接的溝通，也是貪玩的男士心底的一個秘密。現在，就為大家介紹幾款最新推出的精彩計時腕錶吧﹗

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon ALINGHI計時腕錶（圖片來源：Omega）

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon ALINGHI計時腕錶

Omega於去年與世界頂尖帆船隊伍ALINGHI展開了夥伴合作關係，並特別推出一枚全新腕錶：Speedmaster Dark Side of the Moon ALINGHI計時腕錶，演繹了雙方共同擁有的信念及特質。這枚Speedmaster系列的最新款式，配置了經精工修飾的1865機芯。

手動上鏈的1865機芯集纖薄及輕巧兩大優點，是航海人員的完美之選。（圖片來源：Omega）

此手動上鏈機芯集纖薄及輕巧兩大優點，是航海人員的完美之選。為優化機芯設計，Omega從ALINGHI最新TF35雙體帆船取得靈感，運用鐳射蝕刻技術在機芯主板及發條鼓夾板上蝕刻出蜂巢花紋效果，巧花心思的設計正好呼應這艘帆船內部的碳纖維船殼設計。這碳纖船殼概念同時見於機芯其他部件，機芯的其他夾板均以同樣的鐳射蝕刻技術修飾，造就黑色碳纖紋理效果。

TAG Heuer Carrera 160周年Montreal限量版計時腕錶 （圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer Carrera 160周年Montreal限量版計時腕錶

繼年初以TAG Heuer Carrera 160周年銀色限量版揭開週年慶典序幕後，品牌現推出第二款經典款式— 同樣是慶賀160周年的TAG Heuer Carrera Montreal限量版，標誌歷史里程。

比例完美的紅黃藍獨特色調，色澤鮮明的錶盤流露1970年代典型氣息。（圖片來源：TAG Heuer）

「Montreal」初問世於1972年，今年錶款以矚目姿態回歸，靈感源自於1972推出的白色Heuer豪雅Montreal錶款（White Heuer Montreal，參考編號110503W）參考此經典款式創意洋溢、比例完美的紅黃藍獨特色調，色澤鮮明的錶盤流露1970年代典型氣息，當年腕錶設計在有色發光物料的出現後得以蛻變，這項突破開闢出一個精彩創意新時代，對當時的Heuer尤甚。

Carl F. Bucherer Manero Flyback計時腕錶（圖片來源：Carl F. Bucherer）

Carl F. Bucherer Manero Flyback計時腕錶

寶齊萊自1888年以來，一直以琉森的製錶傳統及大都會神韻為榮，新作正是向品牌發源地致敬。採用藍色為主色調。腕錶直徑43毫米，精鋼錶殼搭配做工精細的藍色錶盤，備有時分顯示、計時盤、小秒針盤與日期顯示，並分別配有九節金屬鏈帶或亮麗的藍色織物錶帶。腕錶由精確準繩的CFB 1970自動上鏈機芯驅動，動力儲存達42小時，應付長途旅行也綽綽有餘。