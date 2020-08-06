【機芯比拼】解開石英機芯工藝價值　永遠勝不過機械機芯之謎

有玩開腕錶的朋友都知道，能稱得上高級腕錶的，都是內置機械機芯的名作。以石英運作的腕錶不是沒有貴價的，但即使價錢再高，也絕對算不上高級腕錶，其原因為何？

高級腕錶會花很多功夫在機械機芯的打磨上面。(A. Lange & Söhne L093.1機芯)

簡單講，石英機芯在結構上遠遠簡單過機械機芯，後者零件多者可達數百，即使零件數目再少，也遠遠不是石英機芯可以相比的。在這前提下，石英機芯往往就享有較易製作生產的特點。

石英機芯的結構相對簡單很多。(圖片來源：Grand Seiko)

容易作量產，價格也可以被控制得更低，石英一般給人的印象，就不會是昂貴之物。在這先天印象之下，市場上幾乎不會有人願意把心思去投資製作高級的石英機芯，連帶的其造工、打磨等，都不可能與機械機芯同日而語。

女裝錶很多時因為尺寸的考慮而用上石英機芯 (圖片來源：Cartier Maillon de Cartier腕錶)

當然，即使是機械機芯也可以是粗製濫造的，但即使是再廉價的機械機芯，其生產成本也總是遠高於一般石英機芯。

市場上不會有人願意花大錢去買一枚石英機芯，但為甚麼有些用上石英機芯的腕錶仍然可以賣著高價錢？這基本上可以憑藉兩大理由，其一，就是物料的使用。例如因應石英機芯擁有更輕巧細小的身段，很多高級珠寶腕錶都會用上石英機芯來驅動。另一個理由，就是品牌效應。石英錶放到名牌子上面，得到出色的設計加持，自然就能賣貴一點，如果再加上用上貴金屬來製作，甚至是鑲嵌一些寶石，自然就可以有更高價格啦。

A. Lange & Söhne SAXONIA THIN超薄腕錶（圖片來源：A. Lange & Söhne）

同場加映：A. Lange & Söhne SAXONIA THIN

採用朗格歷來最纖薄的機芯——L093.1機芯，這枚直徑28厘米的手動上鏈機芯以最高規格修飾，並經二次組裝，厚度只有2.9厘米。闊39厘米的白色黃金錶殼同樣纖薄，厚度只有6.2厘米。纖巧的指針及時標以鍍銠黃金打造而成，與錶殼的物料互相搭配，而深藍色皮革錶帶配實心白色黃金錶扣則為腕錶增添優雅氣派。