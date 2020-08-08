【Tudor】代言人周杰倫自導自演廣告　入門級系列Royal的賣點是？

近年人氣急升的Tudor，在今年的眾多作品當中，最受重視的必不可少的自然是其Royal系列。為了宣傳系列新作，Tudor更特別讓其代言人周杰倫為新錶自導自演廣告，以展其Tudor Born to Dare的品牌精神。

代言人周杰倫為新錶自導自演廣告，以展其Tudor Born to Dare的品牌精神。（圖片來源：Tudor）

系列錶款的錶殼由整塊316L不銹鋼製作而成，配備旋入式上鏈錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深達100米。錶面及指針均由技藝高超的專業製錶匠精製而成。「五鏈節」錶帶則以其獨特的設計、嚴謹的工藝和精巧的打磨保證佩戴的舒適靈動。

腕錶其中最大的賣點，是其與錶殼連成一體的錶帶。（圖片來源：Tudor）

腕錶其中最大的賣點，是其與錶殼連成一體的錶帶。兼具運動氣息與時尚風範，坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔，配備的一體式金屬錶帶，與錶殼融為一體。間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理。錶帶鏈節的表面柔靱順滑，邊緣細節處理再增添佩戴的舒適度。除精鋼款，此系列還可選擇間隔鏈節的黃金鋼錶帶，精巧的飾面效果可滿足各種喜好需求。TUDOR Royal系列腕錶共有四種尺寸可選，當中男裝的41毫米款造型尤為特別，搭載的2834型自動上鏈機械機芯，可同時顯示星期及日曆。

41毫米款搭載的2834型自動上鏈機械機芯，可同時顯示星期及日曆。（圖片來源：Tudor）

TUDOR Royal系列腕錶的錶面飾以別緻的太陽光線效果圖案。黑色、銀色、香檳色或藍色錶面令該紋飾效果更加矚目。此外，系列腕錶的錶面均鑲有羅馬數字鐘點標記，時尚中增添了一絲復古氣息。一同推出的鑲鑽珍珠母款式女裝腕錶，使此系列更加完善。

周杰倫為新作拍攝一輯廣告照片。（圖片來源：Tudor）