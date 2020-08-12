【Hublot】打破高級就是保守的常規　玩盡各種藍色格調的創新錶王

高級腕錶向來給予人保守的感覺，不得不佩服Hublot，雖然有著高級製錶的傳統堅持，但在設計造型以至顏色配搭都非常大膽。繼早些時候推出的粉紅色 Big Bang Millennial Pink之後，又推出了Big Bang Unico Sky Blue。加上幾款藍色主打作品，似乎要讓這個夏天變得涼浸浸。

Hublot Big Bang Unico Sky Blue（圖片來源：Hublot）

全新推出的Big Bang Unico Sky Blue以淡藍色與白色作主調，配以直徑45毫米的表殼，同時備有兩款錶帶，包括Velcro針織錶帶搭配天藍色陶瓷折疊式錶扣，以凸顯休閒格調；及以天藍色和白色橡膠製成的錶帶，帶來狂野奔放的自由氣息。

圖片來源：Hublot

機芯用上MHUB1242 UNICO自製自動上鏈飛返計時機芯配導柱輪，鏤空錶盤上有緞面鍍銠貼花，時標配白色夜光塗層，錶背經拋光處理，再鑄刻「LIMITED EDITION」XX/100限量編號。

Hublot Big Bang Unico Titanium Blue（圖片來源：Hublot）

同樣是Big Bang Unico 系列的Big Bang Unico Titanium Blue則以藍色錶盤及錶帶配搭鈦金屬錶殼，玩味十足。HUB1242 UNICO 自製自動上鏈飛返計時機芯配導柱輪實力非凡，具有72小時動力儲存。

圖片來源：Hublot

直徑45毫米的錶殼及錶圈皆為緞面拋光鈦金屬，黑色配藍色襯裡橡膠錶表帶加上鈦金屬折疊錶扣非常實用。腕錶更有100米防水性能。

Hublot Spirit of Big Bang Blue（圖片來源：Hublot）

Hublot除了圓形錶之外，最出名的也有其酒桶形腕錶。Spirit of Big Bang Blue以酒桶形錶殼配同色錶帶，完美展現出浪漫醉人的盛夏氣息。錶殼、錶圈及錶背皆用上微噴砂拋光藍色陶瓷，腕錶直徑42 毫米，厚度則為14.1 毫米，份量十足。機芯為HUB4700自動上鍊機芯，動力儲存有50小時。錶背則鑄刻「LIMITED EDITION」100NUM限量編號及「BOUTIQUE EXCLUSIVE」，彰顯其矜貴。