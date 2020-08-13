Richard Mille︱100萬只屬入門級？盤點品牌10款最貴作品總值一億

最近Richard Mille又成為了鐘錶界天天談論的話題，但新聞裡面講到的那些百多萬港元的款式，原來只是很入門的貨色，真正貴的，隨時夠你買兩層樓。以下十枚最貴的Richard Mille精選，打算入貨嗎？

Richard Mille RM 051 Michelle Yeoh RG Phoenix Watch (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 051 Michelle Yeoh RG Phoenix Watch （約港幣$702萬）

以90萬美元定價的Richard Mille 款式其實有幾個，它們都可以共享第十名之位。當中包括為楊紫瓊設計的一枚畫上鳳凰圖騰的RM 051。

Richard Mille RM 52-05 Pharrel Williams (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 52-05 Pharrel Williams（約港幣$780萬）

看到名字你就知道，這枚腕錶是為了Pharrel Williams而設。錶盤中的外星地表設計，是用來表達這位才華洋溢有如來自外星的音樂人。

Richard Mille RM 50-03 (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 50-03（約港幣$780萬）

為賽車品牌McLaren刻意打造的這枚腕錶，憑藉著混合使用碳纖維和鈦合金，創造出這枚重量只得38克的世界上最輕巧分秒計時陀飛輪腕錶。

Richard Mille Meteorite Watch RM 018 (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille Meteorite Watch RM 018（約港幣$780萬）

與珠寶製造商Boucheron聯手打造的這枚作品，是將隕石碎片和稀土岩石結合在一起製成。一百萬美元定價，只生產了30枚絕對是因為材料難得。

Richard Mille RM 25-01 Adventure Tourbillon (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 25-01 Adventure Tourbillon （約港幣$813萬）

由荷李活影星史泰龍參與創作的這枚RM 25-01，用上Richard Mille少見的圓形設計。這枚陀飛輪作品以叢林保護色作主調，4點鐘位置更有個水平儀，讓人聯想起史泰龍的著名角色「Rambo」。

Richard Mille RM 031 (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 031 （約港幣$858萬）

全球僅限10枚，配備了由愛彼（Audemars Piguet）開發的特殊擒縱裝置，以確保完美的性能。與大多數Richard Mille的腕錶不一樣，其外殼同樣用上圓形設計，靈感來自F1賽車世界，而機芯的構造就如一台汽車引擎。

Richard Mille RM 52-01 Tourbillon Skull Nano Ceramique (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 52-01 Tourbillon Skull Nano Ceramique（約港幣$1,092萬）

腕錶體現出品牌的創作自由度，作為2012年推出的Skull系列第二件產品，骷髏設計展現出反傳統主義。該款式在材料選擇和製作方式上均非常特別，錶芯以PVD處理的5級鈦金屬製成，骷髏頭和骷髏頭後背均採用5N玫瑰金雕刻而成，並手工倒角。錶殼則用上納米陶瓷製成。

Richard Mille RM 26-01 Tourbillon Panda (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 26-01 Tourbillon Panda（約港幣$1,170萬）

排名第三位的這枚熊貓錶，全球限量30枚，以精細的手工製作出生動的熊貓。腕錶兼具了工藝價值、也有陀飛輪的技術含量，錶殼上更鑲滿鑽石，三個原因加起來成就出這枚珍品。

Richard Mille RM 56-01 (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille RM 56-01 （約港幣$1,440萬）

既有著Richard Mille所慣有的精細製作和工藝，最驚人之處，是整個錶殼皆由藍寶石水晶製成。其晶瑩剔透的美感，絕對是創造了一種全新的奢華感覺，將Less is more的意義發揮到極致。

Richard Mille Tourbillon RM 56-02 Sapphire (圖片來源：Richard Mille)

Richard Mille Tourbillon RM 56-02 Sapphire（約港幣$1,560萬）

作為第二位RM 56-01的進化版，RM 56-02 同樣是以藍寶石水晶製成整個錶殼之餘，更在其身上加入了陀飛輪裝置，價值自然更是大幅提升。