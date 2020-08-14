【Rolex】木村拓哉IG透露手錶喜好　私底下很愛這款勞力士Daytona

日本演藝圈男神木村拓哉紅遍亞洲，但是在個人私生活方面一直都還滿低調的，因此當他在2020年5月破天荒地開設個人官方IG帳號時，讓不少人都感到相當驚訝，而男神就是男神，木村的IG開通到現在也才不過三個月左右的時間，就吸引了超過270萬人追蹤，看來大家都滿迫不及待想看木村大神分享一些他個人的生活點滴。

截至目前為止，木村更新貼文的頻率算挺勤勞的，三個月時間已經發了超過100則貼文，平均下來大概就是一天一到兩則的頻率，不過男神發文還是有自己的堅持，例如他分享的主題還是自己為主，到目前為止完全沒有分享有關老婆和女兒的照片，至於分享的內容則是工作與私生活都有。

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在木村拓哉的IG貼文裡，由於他從帳號開設以來這段時間，主要在忙的還是剛下檔的《BG終極保鏢2》，所以他曾經分享過這部戲的劇照、劇本以及拍攝過程的花絮等等；而在日常生活方面，木村大神目前分享最多的大概就是他在自家豪宅中與毛孩相處的照片，看起來是挺居家的，和男身平常在鏡頭前帥得有點距離的形象似乎有點不同。

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不過就在看著木村大神這些日常居家照時，小編不經意間瞄到了有時木村在家中也會戴錶，而從最近幾週他分享的照片來看，他比較常戴的是一款大家都很哈的Rolex勞力士運動錶。提到木村的手錶，前不久我們也才剛討論完他在《BG終極保鏢2》裡繼續佩戴OMEGA歐米茄的Aqua Terra系列，只不過在終極保鏢第一季時木村戴的是舊款的Aqua Terra，來到第二季則是換成最新版的Aqua Terra，從兩部戲裡手錶面盤條紋的方向不一樣中（舊版是垂直條紋、新版是水平條紋）可以清楚分辨木村戴了不同版本的Aqua Terra。

在戲裡可能因為有品牌贊助或劇組安排的關係，木村佩戴的手錶不見得是出於他個人所挑選，但在日常生活中在家看書逗狗時戴的手錶，明顯就是源自個人喜好了。小賣了一下關子後我們再回到主題，木村最近在家中常戴的勞力士手錶其實是熊貓面Daytona 116500LN。

按圖看看木村拓哉擁有的Rolex Daytona熊貓面116500LN和鉑金冰藍面116506↓↓↓

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這款勞力士齊集人氣和買氣都爆棚的神錶。看到木村戴116500LN勾起了小編另一個回憶，記得2015年木村第一次到台灣替觀光局拍攝宣傳短片時，他現身機場時手上戴的也是Daytona，不過當時他戴的是更高檔的鉑金冰藍面116506，感覺起來木村對這系列滿有愛的，現在既然他多了IG這個管道，未來或許有機會看到他分享更多自己的手錶收藏。

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