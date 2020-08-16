Jaeger-LeCoultre︱世界最小機械機芯遇上閃爍寶石　珠寶腕錶之巔

在重要的宴會場合，一件精緻耀眼的珠寶能夠點亮整個造型；而當珠寶與腕錶結合起來，就讓女士們看時間的一刻，成為全場的閃爍焦點。積家於今年推出兩款全新101系列腕錶，以世界上最小型的機械機芯配襯著多顆閃爍鑽石，讓高級珠寶與製錶工藝結合起來，不論喜不喜歡戴錶的女士，相信都會對它們一見鍾情。

積家用上世界上最小的機械機芯（Jaeger-LeCoultre）

要懂得欣賞這個系列，先要介紹101型機芯；它是於1929年由積家大工坊推出，機芯長14毫米，寬度不足5毫米，重量僅為1克，時至今日仍是世界上最小型的機械機芯。這個手動機芯最初是專為珠寶腕錶而設計及研發，長方造型小巧別緻，讓設計師有更多自由打造新款腕錶，為女士們帶來美學與效能並重的款式；而於1953年英女王伊利沙伯二世的加冕儀式中，英女王佩戴著的正是101系列的腕錶，可見這個系列的非凡魅力也得到皇室級的肯定。

今年積家推出兩款全新101系列高級珠寶腕錶，同樣貫徹系列一直以來優雅的美學；以彎曲的線條加上百多顆璀璨鑽石與玫瑰金，製作充滿女性溫柔氣質的作品。（Jaeger-LeCoultre）

101 SNOWDROP腕錶

積家101 Snowdrop腕錶，用上鍍銀蛋白石錶盤。（Jaeger-LeCoultre）

第一款腕錶的設計靈感源自綻放於雪上的白色鐘形花朵，名為"SNOWDROP"。腕錶設計師以204顆如花瓣一樣的梨形鑽石，環繞著錶盤再順延至錶鏈，拼湊起來就如一片花海，優雅的圈在女士們的手腕上；加上以爪鑲鑲法嵌上鑽石，讓光線能從多個角度穿透鑽石，令這隻SNOWDROP腕錶更加閃耀奪目。

101 BANGLE 腕錶

積家101 Bangle腕錶

另一款Bangle腕錶的靈感源自裝飾藝術的優雅幾何構圖，外型比101 SNOWDROP腕錶更加立體鮮明；流線型的設計能襯托出現代女性的形象，令Bangle腕錶成為充滿個性的statement jewelry。錶鏈鑲嵌996顆鑽石（共重19.7克拉），以漸變尺寸排列，令曲線更流麗；配合爪鑲工藝，每顆鑽石更加立體閃爍。