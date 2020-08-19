Ellen DeGeneres手錶收藏驚人　盤點名嘴戴過的Rolex和百達翡麗

美國知名脫口秀節目《艾倫秀》開播至2020年已經有17年時間，除了溫馨幽默的節目內容屢屢獲得艾美獎肯定，主持人Ellen DeGeneres在節目中展現的慷慨大方與注重人文關懷議題更是擄獲了大量觀眾的心，每每看著《艾倫秀》節目，彷彿心裡也獲得了充沛的正能量，帶給觀眾不少正面啟發。 不過Ellen DeGeneres這樣的大好人形象在2020年4～5月間開始崩壞，當時由於新冠肺炎疫情在美國爆發，導致《艾倫秀》的節目人員也全都陷入停擺，在疫情期間Ellen是在自家豪宅連線錄製節目，也因為這樣遭到《艾倫秀》數十位相關工作人員踢爆控訴節目對他們不聞不問，後來才在被動情況下得知自己被大幅減薪。

然後「Ellen DeGeneres的陰暗面」就猶如骨牌一樣連環爆，包括有曾登上《艾倫秀》的YouTuber爆料說Ellen在後台形象和目前整個大不同，私底下非常冷漠，對於YouTuber這類相對來說屬於素人身份的節目嘉賓也會大小眼對待。加上Ellen自己在美國疫情剛開始升溫時自己又失言說道新冠肺炎讓大家都不能出門，他當下覺得自己的房子好像監獄一樣等等之類的，此言一出引起各界譁然，畢竟即使當時美國有許多地區正實行禁足令沒錯，可是Ellen住得可是一般人夢寐以求的超級豪宅，結果他卻拿豪宅跟監獄相比，難免會讓人有身在福中不知福的負面觀感。

自從負面消息漸漸傳開之後，即使《艾倫秀》或Ellen DeGeneres本人試圖出來闢謠和道歉但顯然已經無法止血，搞得負評雪球愈滾愈大，這事也引來製播節目的華納公司高層關注，或許是受不了排山倒海而來的輿論壓力，據傳Ellen本人已經向華納公司表達退意與歉意，也就是說一播17年的《艾倫秀》很有可能就此走入歷史，消息一傳出又引來各種揣測，目前新消息是華納公司有意找來英國知名主持人占士高登（James Corden）接替Ellen DeGeneres，紅極一時的《艾倫秀》節目後續會怎麼發展，成了目前美國在疫情尚未停歇之時各界異常矚目的另類焦點。

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撇開由紅透半邊天到被漫天黑料轟得灰頭土臉的戲劇性雙面人爭議，至少我們知道Ellen DeGeneres對於收藏手錶的興趣可是真材實料的，之前我們曾經看過他大手筆購入Daytona Paul Newman “John Player”，或是戴著PP 5271P去參加77屆金球獎等，從這兩款錶就多少可以看出Ellen是個對手錶頗講究的玩家。不過上面提到的兩款錶還只是他錶櫃裡極少部分的收藏，Ellen實際收了多少錶我們不清楚，但是從他過往出席公開場合的照片中可以發現他擁有手錶還真不少，就光以市場兩大天王品牌勞力士Rolex和百達翡麗Patek Philippe來看，Ellen隨便列舉一下就有以下這些令人羨慕的好錶。

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要注意以上列出的Ellen DeGeneres手錶還只是一部份而已，可見艾倫的手錶收藏真的是深不可測，不過對於身家超過破億元美金的他來說，看上的手錶幾乎都能手到擒來，不過隨著《艾倫秀》可能會就此熄燈，我們以後想要看到他曬曬自己的手錶收藏可能機會也比較少了。

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