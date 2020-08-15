【Van Cleef & Arpels】高錶腕錶史上最浪漫之作 戀人之橋男裝版
/ 2020.08.15
2010年的Lady Arpels Pont des Amoureux無人不愛。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)
先講一下機制上，這枚腕錶的獨特之處。有別於一般腕錶以時分針轉動指示時間，戀人之橋的指針變成了一男一女的圖案，兩個人形位處錶盤左右。左手邊代表時針的淑女以每小時一步由左向右在橋上行前，而右手邊的男士，則以每分鐘前行一步從左到右於橋上移動。兩個人形時標運用了飛返瞬跳功能，當由外邊行到最內邊時便會跳回最外位置。
男女一天就只有兩次短暫的相會，過後兩人又是各自回到起點重新以12小時為單位的等候下一次相見。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)
這就是當中最浪漫之處，男士分針指標會在每個小時都經歷由左到右，彷彿一直在橋上徘徊迷惘。而女士以12小時的距離盈盈而來，每天就只有兩次會走到橋的中央，直到男女可以相會。一天就只有兩次短暫的相會，過後兩人又是各自回到起點重新以12小時為單位的等候下一次相見。
42毫米白K金錶殼版本的男裝Midnight Pont des Amoureux腕錶 (圖片來源：Van Cleef & Arpels)
腕錶的厲害之處，是融入了機械技術的同時，又能夠做出如此浪漫的編排，因此這作品在當年一推出，便幾乎橫掃多個錶壇大獎。
Grisaille背光剪影琺瑯錶盤。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)
十年之約，Van Cleef & Arpels終於為解一眾男士之渴求，而推出了42毫米白K金錶殼版本的男裝Midnight Pont des Amoureux腕錶，可說是還了大家多年的心願。更特別的是，在新版本之上，腕錶更追加搭載了一個自主啟動的動態模組，只需按一下7時位上的按鈕，戀人便可立即奔前相會。
正所謂「既然相愛，就無謂等待」，戀人可以立即相會，要入手還等甚麼？
自動上鏈機械機芯Valfleurier Q020，配備為Van Cleef & Arpels獨家研發的逆跳模組及按需動畫功能。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)