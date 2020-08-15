【Van Cleef & Arpels】高錶腕錶史上最浪漫之作　戀人之橋男裝版

2010年，Van Cleef & Arpels在日內瓦推出了一枚驚人之作，腕錶名叫Lady Arpels Pont des Amoureux，而我們更多會以「戀人之橋」來稱呼它。這枚傳奇腕錶，以一枚女士腕錶的身份，得到了每一位愛錶男士心甘情願的拜倒，也令到每一位愛錶男士心中竟然有種「怎麼天生不是女人」的遺憾。然而事隔十年，我們沒有想過竟然有這麼一個機會，可以當上一個最浪漫的男人。

2010年的Lady Arpels Pont des Amoureux無人不愛。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)

先講一下機制上，這枚腕錶的獨特之處。有別於一般腕錶以時分針轉動指示時間，戀人之橋的指針變成了一男一女的圖案，兩個人形位處錶盤左右。左手邊代表時針的淑女以每小時一步由左向右在橋上行前，而右手邊的男士，則以每分鐘前行一步從左到右於橋上移動。兩個人形時標運用了飛返瞬跳功能，當由外邊行到最內邊時便會跳回最外位置。

男女一天就只有兩次短暫的相會，過後兩人又是各自回到起點重新以12小時為單位的等候下一次相見。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)

這就是當中最浪漫之處，男士分針指標會在每個小時都經歷由左到右，彷彿一直在橋上徘徊迷惘。而女士以12小時的距離盈盈而來，每天就只有兩次會走到橋的中央，直到男女可以相會。一天就只有兩次短暫的相會，過後兩人又是各自回到起點重新以12小時為單位的等候下一次相見。

42毫米白K金錶殼版本的男裝Midnight Pont des Amoureux腕錶 (圖片來源：Van Cleef & Arpels)

腕錶的厲害之處，是融入了機械技術的同時，又能夠做出如此浪漫的編排，因此這作品在當年一推出，便幾乎橫掃多個錶壇大獎。

Grisaille背光剪影琺瑯錶盤。(圖片來源：Van Cleef & Arpels)

十年之約，Van Cleef & Arpels終於為解一眾男士之渴求，而推出了42毫米白K金錶殼版本的男裝Midnight Pont des Amoureux腕錶，可說是還了大家多年的心願。更特別的是，在新版本之上，腕錶更追加搭載了一個自主啟動的動態模組，只需按一下7時位上的按鈕，戀人便可立即奔前相會。

正所謂「既然相愛，就無謂等待」，戀人可以立即相會，要入手還等甚麼？