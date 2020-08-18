【Omega】Daniel Craig佩戴最強超級腕錶　完美告別占士邦電影

原定於2020年4月上映的James Bond最新電影《No Time To Die》因為疫情關係將被推遲到11月才於英國首映。為了給影迷們解渴，Omega將率先於今個月推出全新占士邦鉑金腕錶，讓大家熱一熱身再陪Daniel Craig走一趟最後的特務之旅。

《No Time To Die》之所以充滿話題性，是因為這部電影既是Daniel Craig的第五部James Bond電影，也將是他的最後一部。（圖片來源：《No Time To Die》）

《No Time To Die》之所以充滿話題性，是因為這部電影既是Daniel Craig的第五部James Bond電影，也將是他的最後一部。由2006年首部《Casino Royale》起，Daniel Craig已經擔當了這角色足足15年。而在這期間，他多次佩帶著Omega的特別版腕錶在槍林彈雨間出生入死。

全新Seamaster Diver 300M James Bond編號版腕錶，不僅為007腕錶系列增添新成員，更藉此慶祝Omega及007之間長久的合作關係。（圖片來源：Omega）

其實早於1995年《GoldenEye》起，Omega便一直與James Bond如影隨形，品牌今次推出的全新Seamaster Diver 300M James Bond編號版腕錶，不僅為007腕錶系列增添新成員，更藉此慶祝Omega及007之間長久的合作關係。

（圖片來源：《No Time To Die》）

全新腕錶以鉑金製造，直徑為42mm，黑色皮革錶帶上的光面錶扣同樣以鉑金製成。（圖片來源：Omega）

全新腕錶以鉑金製造，直徑為42mm，錶殼邊緣鑲有鐫刻腕錶編號的鉑金小牌子，黑色皮革錶帶上的光面錶扣同樣以鉑金製成。

腕錶的其他細節亦與別不同，當中用上了黑色陶瓷錶圈，上面飾有浮雕式的鉑金潛水刻度；錶面則以黑色琺瑯製作，上面以18K白金鐫刻了007標誌性的槍管圖案。

錶面則以黑色琺瑯製作，上面以18K白金鐫刻了007標誌性的槍管圖案。（圖片來源：Omega）

全新款式是早於去年推出的James Bond腕錶系列中的另一新作，有些細節亦呼應前作︰10時位置小時刻度上的夜光塗層同樣暗藏數字「50」 ： 以紀念James Bond電影《On Her Majesty’s Secret Service, 1969》上映50周年。此外，腕錶的7時位置白色琺瑯分鐘刻度亦飾上007標誌；而錶面的指針、小時刻度及12時位置上的James Bond家族徽章更以18K白金製作，含蓄高雅。

腕錶附有獨特的Globe-Trotter公事包式箱形錶盒。（圖片來源：Omega）

輕輕翻轉腕錶，James Bond家族徽章同樣見於藍寶石水晶錶蓋之上，徽章以鐳射技術鐫刻而成並飾有鉑金細節，再經人手打磨修飾。透過藍寶石水晶錶蓋，可透視Omega 8807 Co-Axial Master Chronometer機芯。

Omega Seamaster Diver 300M James Bond編號版腕錶，附有獨特的Globe-Trotter公事包式箱形錶盒，並以軍用尼龍錶帶（NATO Strap）裝飾捆綁，錶盒內更附有黑色橡膠錶帶以供替換。