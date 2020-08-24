2020年四款手錶大幅升值　Rolex並非最強　冠軍4年市價升近一倍半

近年高級手錶交易有個關鍵字就在於「溢價」（或是超定價），原因就在於手錶實在太熱門，想要的人多，市場上的貨量有限，這樣一來讓賣方有了抬高商品售價的本錢，看準的就是即使價格賣得比原廠的定價還高，但因為想買的人太多，不愁商品賣不出去，所以賣方反而有恃無恐能夠把價格往更高的方向定下去；相形之下消費者就只能處在比較被動的方式，要嘛直接放棄購買這類溢價的款式不隨之起舞，但如果真的很想要，那麼似乎也只能多花點錢只為「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子」這樣的理由。

當然並不是每個品牌的每款錶都有溢價的本事，之所以能夠被賣方以溢價出售，靠的還是手錶要夠有人氣這個前提，而綜觀市場上那些溢價／超定價的手錶，通常必須滿足以下這些條件才有可能受到市場追捧，包括品牌效應、手錶本身存在市場上的悠久歷史、特殊性或名人加持等因素。

最近有外媒便做出了一個很有趣的排行，他們將2016～2020年間手錶市場上售價調漲最多的款式列出，最終得到一個「2020溢價四大天王」的結果。

以下就從第四名開始往前倒數，到底是哪四款錶在這四年間價格飛漲，而它們各自的溢價比例又各是多少（按圖了解）↓↓↓

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其實任何一款錶需要達到溢價程度才能入手，這都已經證明了它們的人氣很高，但是要像這份榜單裡的手錶般，可以在短時間內漲幅超過30%甚至100%都是很難得一見的事。

身為消費者，我們當然不希望手錶在還沒買到前價格就一路飆漲；但從另一個角度來看，這也證明了該款手錶與錶廠的成功，因為他們做出了讓人捧著鈔票上門都還不一定買得到的優異產品。雖說要不要跟進溢價價格買錶端看個人決定，可看到這些一款比一款溢價率高的手錶，心裡還是不禁佩服起它們的超強魅力。

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