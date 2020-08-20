【Panerai】全新精鋼腕錶展示品牌純種DNA　深潛實力盡現藍色中？

Panerai的粉絲等待新錶已經有一陣子，最近錶廠終於發布新作，其主題正是源自於品牌最著名的藍色海洋。

Luminor Blu Mare腕錶選用藍色錶盤，飾有太陽放射紋。（圖片來源：Panerai）

大家都知道Panerai作為意大利海軍軍錶的歷史背景，而藍色，更是品牌的簽名式顏色。今次推出全新Luminor Blu Mare腕錶，名字上的「Blu Mare」本為意大利文，意思即是「藍色海洋」，打正旗號展現Panerai與海洋的深厚淵源。

雙箭頭「OP」標誌同樣遵循品牌傳統，將「Officine Panerai」首字母縮寫為「OP」的設計誕生於80年代，現已成為Panerai的標誌性元素。（圖片來源：Panerai）

這枚Luminor Blu Mare（PAM01085）腕錶的44毫米的錶殼由性能高且含碳低的AISI 316L精鋼製成，耐腐蝕性強。標誌性枕形錶殼的設計線條簡潔俐落，與90年代Luminor腕錶的外觀一脈相承。

藍色小牛皮錶帶配襯米色縫線，搭配磨砂精鋼錶扣。（圖片來源：Panerai）

全新腕錶搭載精工細作的機械組件，並沿襲了Luminor手動上鏈腕錶的設計美學。首款Luminor Blu Mare腕錶選用藍色錶盤，飾有太陽放射紋，時針與分針鍍銠裝飾，錶耳與錶帶以Panerai螺釘系統連接，遵循品牌設計傳統。

全新Luminor Blu Mare腕錶防水性能達100米。（圖片來源：Panerai）

錶盤數字時標的字體源自20世紀末的Luminor腕錶。先嚴格依據線性時標的輪廓在錶盤上進行蝕刻，再以Super-LumiNova綠色夜光塗層塗覆，顯著且持久的夜光效果使腕錶在光線較暗的地方也清晰易讀。

雙箭頭「OP」標誌同樣遵循品牌傳統，將「Officine Panerai」首字母縮寫為「OP」的設計誕生於80年代，現已成為Panerai的標誌性元素。

Luminor Blu Mare腕錶搭載P.6000手動上鏈機械機芯，完全由Panerai納沙泰爾製錶廠自主研發。（圖片來源：Panerai）

承襲Panerai的機械製錶傳統，Luminor Blu Mare腕錶搭載P.6000手動上鏈機械機芯，完全由Panerai納沙泰爾製錶廠自主研發。雙重支撐的擺輪夾板為調節器提供穩固支撐。腕錶配備Incabloc防震裝置，單發條盒提供三日動力儲存。防水性能達100米，藍色小牛皮錶帶配襯米色縫線，搭配磨砂精鋼錶扣。另配一副藍色橡膠錶帶，以及用於更換錶帶和拆卸錶扣的特製螺絲刀。