【Rolex】搜尋勞力士次數和密度最高城市排名　香港上榜排第幾？

當我們想要瞭解一個手錶品牌或手錶系列最快的方式就是上網搜尋，只要輸入關鍵字，一下子就有大量的資訊跳出供人好好研究一番；對全球錶迷來說，最熱搜的關鍵字名單榜上肯定有「勞力士」或「ROLEX」，這並非純憑印象或好感度的臆測而已，數字會說話，根據馮托貝爾銀行（Vontobel）和摩根士丹利（Morgan Stanley）聯合提供的2019年鐘錶品牌財報來看，勞力士在去年的銷售額毫無疑問是錶界一哥，手錶賣得好代表市場對他們的興趣也特別高，所以上網搜尋「ROLEX」這個關鍵字就某種程度而言，著實具有指標性的意義。

城市人口除以搜尋「ROLEX」關鍵字次數=熱搜密度分數

在英國，有家高級二手錶商便針對全球網路搜尋「ROLEX」這個名詞的相關統計資料進行分析，從中可以找出全球最熱衷於查找勞力士關鍵字的城市排行。他們先挑出每年網路搜尋量在4000萬次以上的城市作為篩選基準，接著會用這些城市的人口數去除以他們每個月搜尋「ROLEX」的次數，如此一來可以得出一份搜尋「ROLEX」關鍵字密度最高的城市名單——換句話說這些城市也就是世上最熱衷於研究勞力士手錶的地方。

▼▼▼點擊大圖率先睇搜尋密度和次數排名，下文有更詳盡解說▼▼▼

+ 5

邁阿密熱搜勞力士密度居全球之冠

排名第一名的是美國的邁阿密，他們的人口數約有504,439人，每月搜尋「ROLEX」關鍵字次數為49,689次，由此可得到118.2這個勞力士熱搜密度分數，至於二到五名則分別是英國的曼徹斯特、利物浦、越南的河內以及荷蘭的阿姆斯特丹。其中只有邁阿密的分數突破100大關，其他四名則是介於60～94分之間。

【相關文章：Rolex勞力士停產手錶火速漲價 這3款可保值漸受注目 （按圖預覽）】

+ 11

新加坡每月累計搜尋「ROLEX」關鍵字次數全球最高

而如果單論每個月搜尋「ROLEX」關鍵字的城市排行，那麼新加坡以將近29萬次的數量榮登全球勞力士熱搜之都，緊追在後的則是香港的25萬次以及倫敦的27萬次，從中可以看出搜尋次數多和搜尋密度高不一定有正相關，因為像香港和倫敦每月的搜尋數量都很高，可他們都沒有排進熱搜密度榜中。

【相關文章：2020年四款手錶大幅升值 Rolex並非最強 冠軍4年市價升近一倍半 （按圖預覽）】

+ 12

英國人相當熱衷研究勞力士手錶

另外，還有個有趣的發現是，在熱搜密度最高的Top 10榜單中，來自英國的城市就佔了5名，可見該國對勞力士手錶有多狂熱，這帶出了一個事實——英國人特別愛買勞力士手錶，而且他們每年上網搜尋「ROLEX」這個關鍵字的次數累計超過630萬次，對照組美國則只有500萬次，而且別忘了美國人口還比英國多了5倍，光比搜尋密度英國也是遠勝於美國。

▼▼▼點擊大圖睇1-25名完整排名，香港排第幾？▼▼▼

+ 3

最後，做出這份研究報告的英國二手錶商再補上了一個驚人的事實，他們表示現在許多買家在買錶前，都傾向自己先上網研究比較過後再做出決定，而不是到了錶店才靠店員從零開始的介紹，因此光在過去5年內，全球搜尋「ROLEX」關鍵字的次數便暴增了23%，接下來幾年，預期網路搜尋「ROLEX」的次數只會變多不會減少。

不過要注意的是，這份報告還是比較偏向西方國家為中心，因為對身處大中華區的人們而言，比起「ROLEX」這個關鍵字，應該更常找的字是「勞力士」或「劳力士」，也因此在熱搜榜中都不見中國或台灣的城市上榜，但相信無論中國或台灣，喜歡勞力士的錶迷肯定也不在少數。

【相關文章：Rolex勞力士2020年新款大預測 Daytona等這些系列最有可能改款 （按圖預覽）】

+ 10

【本文獲「世界高級品 」授權轉載。】