【Rolex】搜尋勞力士次數和密度最高城市排名 香港上榜排第幾？
/ 2020.08.29
城市人口除以搜尋「ROLEX」關鍵字次數=熱搜密度分數
在英國，有家高級二手錶商便針對全球網路搜尋「ROLEX」這個名詞的相關統計資料進行分析，從中可以找出全球最熱衷於查找勞力士關鍵字的城市排行。他們先挑出每年網路搜尋量在4000萬次以上的城市作為篩選基準，接著會用這些城市的人口數去除以他們每個月搜尋「ROLEX」的次數，如此一來可以得出一份搜尋「ROLEX」關鍵字密度最高的城市名單——換句話說這些城市也就是世上最熱衷於研究勞力士手錶的地方。
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邁阿密熱搜勞力士密度居全球之冠
排名第一名的是美國的邁阿密，他們的人口數約有504,439人，每月搜尋「ROLEX」關鍵字次數為49,689次，由此可得到118.2這個勞力士熱搜密度分數，至於二到五名則分別是英國的曼徹斯特、利物浦、越南的河內以及荷蘭的阿姆斯特丹。其中只有邁阿密的分數突破100大關，其他四名則是介於60～94分之間。
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新加坡每月累計搜尋「ROLEX」關鍵字次數全球最高
而如果單論每個月搜尋「ROLEX」關鍵字的城市排行，那麼新加坡以將近29萬次的數量榮登全球勞力士熱搜之都，緊追在後的則是香港的25萬次以及倫敦的27萬次，從中可以看出搜尋次數多和搜尋密度高不一定有正相關，因為像香港和倫敦每月的搜尋數量都很高，可他們都沒有排進熱搜密度榜中。
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英國人相當熱衷研究勞力士手錶
另外，還有個有趣的發現是，在熱搜密度最高的Top 10榜單中，來自英國的城市就佔了5名，可見該國對勞力士手錶有多狂熱，這帶出了一個事實——英國人特別愛買勞力士手錶，而且他們每年上網搜尋「ROLEX」這個關鍵字的次數累計超過630萬次，對照組美國則只有500萬次，而且別忘了美國人口還比英國多了5倍，光比搜尋密度英國也是遠勝於美國。
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最後，做出這份研究報告的英國二手錶商再補上了一個驚人的事實，他們表示現在許多買家在買錶前，都傾向自己先上網研究比較過後再做出決定，而不是到了錶店才靠店員從零開始的介紹，因此光在過去5年內，全球搜尋「ROLEX」關鍵字的次數便暴增了23%，接下來幾年，預期網路搜尋「ROLEX」的次數只會變多不會減少。
不過要注意的是，這份報告還是比較偏向西方國家為中心，因為對身處大中華區的人們而言，比起「ROLEX」這個關鍵字，應該更常找的字是「勞力士」或「劳力士」，也因此在熱搜榜中都不見中國或台灣的城市上榜，但相信無論中國或台灣，喜歡勞力士的錶迷肯定也不在少數。
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