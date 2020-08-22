【Roger Dubuis】瑞士最具實力年輕錶廠　品牌成功全因夠瘋狂？

Roger Dubuis成立於1995年，其作品兼具了精湛製錶技藝和前衛設計，他們的男裝腕錶尤為出色，玩陀飛輪玩得出神入化，以下就介紹他們幾款瘋狂之作。

世界上奢華腕錶品牌何其多，不少名字起起落落，站得穩的已經不易，年輕而又能做到聲名大噪的更是少之又少。原本由獨立製錶家Roger Dubuis推出的同名品牌，在被Richemont收購後，就成為了集團最受重視的一個年輕品牌，而他們的作品，全部都是站在行業最頂端的。

Roger Dubuis現時最具代表性的產品線共有三個系列，分別為Excalibur、以Excalibur為出發點並專門製作富有運動感的鏤空腕錶Excalibur Spider，與及為女士而設的Velvet系列，當中最強的機械作品，都屬於男裝腕錶。

Excalibur Twofold腕錶（圖片來源：Roger Dubuis）

第一款介紹的Roger Dubuis瘋狂之作名為Excalibur Twofold。一枚腕錶身上就包含了三項世界首發創新技藝，包括有用上高級鐘錶從未使用過的白色複合材料製作、覆有特殊superluminova塗料的熒光機芯轉角，及創新的熒光橡膠錶帶。

腕錶的鏤空雙飛行陀飛輪機芯完美結合了視覺效果與技術性能，1,200小時的製作時間當中， 360小時就是為了達到日內瓦印記的認證標準。

創新的熒光橡膠錶帶效果出乎意料的有趣。（圖片來源：Roger Dubuis）

Excalibur Quatuor 四擺輪遊絲腕錶（圖片來源：Roger Dubuis）

作為 21 世紀最具創新力的製錶廠之一，Roger Dubuis也是世界上少數可以100%自主製作包括擺輪游絲在內所有零件的錶廠。而這枚RD101 Quatuor四擺輪遊絲機芯就完美展現出精密機械的神奇魅力。

Excalibur Quatuor腕錶由複層碳纖維製成，比黃金款時計輕盈60%。由於地心引力作用，腕錶的位置隨著手腕擺動而不斷變化，從而產生運行誤差。Excalibur Quatuor的四個擺輪遊絲在精心佈局下成對運轉，可以即刻抵銷位置變化所造成的運行誤差。換言之，陀飛輪一分鐘所抵銷的地心引力，Excalibur Quatuor瞬間即可抵銷。

陀飛輪要用一分鐘才能抵銷的地心引力，Excalibur Quatuor瞬間即可抵銷。（圖片來源：Roger Dubuis）

Excalibur Diabolus in Machina腕錶（圖片來源：Roger Dubuis）

高級腕錶最高的三大複雜工藝中，Excalibur Diabolus in Machina腕錶就包含了其中兩樣。

RD107機芯由兩個可從底部觀賞到的微型擺陀所驅動，同時配備三問報時機制與飛行陀飛輪，機芯上部設置了三種不同顯示器：功能、「All or nothing」保護裝置、報時鳴聲。

更特別的是，在Excalibur Diabolus in Machina身上，Roger Dubuis選擇了以三全音作為其三問報時機制的音程。三全音是中世紀宗教音樂禁用的「魔鬼音程（Diabolus in Musica）」，更顯其桀驁不馴。