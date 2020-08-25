【愛彼】AP全新Royal Oak Offshore計時款　新色能再牽搶購潮？

愛彼Audemars Piguet之所以成為近年錶壇人人熱捧的牌子不無道理，獨立營運不被市場牽著鼻子走，令到他們可以堅持設計上的自主。牌子裡最受歡迎的Royal Oak系列有著腕錶流行的最強元素，例如一眼可辨的八角錶圈，加上由自家錶廠徹底完成的機芯質素無可挑剔，只要是懂錶的，都不會有負評。價錢入門不易，其實更加添了其高級腕錶的身份，反正在二手市場價格穩固，這就不成缺點了。

Royal Oak旗下的運動款Royal Oak Offshore推出全新自動上鍊計時腕錶。（圖片來源：Audemars Piguet）

屬於Royal Oak旗下的運動款Royal Oak Offshore，最近就推出三款全新自動上鍊計時款，通通都搭配黑色陶瓷錶殼，而且顏色相當搶眼，叫人耳目一新。

愛彼「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾，並以新穎阿拉伯數字時標取代經典時標。（圖片來源：Audemars Piguet）

三款腕錶的黑色陶瓷錶殼上，分別有煙燻藍、綠、灰三色錶盤可供選擇，融合愛彼「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾，並以新穎阿拉伯數字時標取代經典時標。藍綠兩款錶盤均配有 44 mm 陶瓷錶殼，搭配同色陶瓷錶圈、計時按鈕及旋入式錶冠。其中按鈕保護裝置採用鈦金屬製成，質量更高。

原廠 3126/3840 機芯由365個組件組成，動力儲備仍達至少50小時。（圖片來源：Audemars Piguet）

第三款設計選用煙燻灰錶盤，結合 18K 玫瑰金錶圈與按鈕保護裝置。錶殼、計時按鈕及旋入式錶冠均以黑色陶瓷製作。

腕錶配有相襯顏色的織紋橡膠錶帶，帶出活力十足的面貌。（圖片來源：Audemars Piguet）

這三款新錶充滿現代感的錶殼之內，皆配有原廠 3126/3840 機芯，這自動上鍊機芯由365個組件組成，擺輪頻率為3Hz (21,600 次/小時)，動力儲備仍達至少50小時。

同色陶瓷錶圈、計時按鈕及旋入式錶冠。其中按鈕保護裝置採用鈦金屬製成，質量更高。（圖片來源：Audemars Piguet）

為了進一步提升運動氣氛，這三款Royal Oak Offshore自動上鍊計時腕錶都配有相襯顏色的織紋橡膠錶帶，帶出活力十足的面貌。以上介紹的最新款式將只於全球愛彼專賣店獨家銷售，你識得揀啦？