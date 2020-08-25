【愛彼】AP全新Royal Oak Offshore計時款 新色能再牽搶購潮？
/ 2020.08.25
Royal Oak旗下的運動款Royal Oak Offshore推出全新自動上鍊計時腕錶。（圖片來源：Audemars Piguet）
屬於Royal Oak旗下的運動款Royal Oak Offshore，最近就推出三款全新自動上鍊計時款，通通都搭配黑色陶瓷錶殼，而且顏色相當搶眼，叫人耳目一新。
愛彼「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾，並以新穎阿拉伯數字時標取代經典時標。（圖片來源：Audemars Piguet）
三款腕錶的黑色陶瓷錶殼上，分別有煙燻藍、綠、灰三色錶盤可供選擇，融合愛彼「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾，並以新穎阿拉伯數字時標取代經典時標。藍綠兩款錶盤均配有 44 mm 陶瓷錶殼，搭配同色陶瓷錶圈、計時按鈕及旋入式錶冠。其中按鈕保護裝置採用鈦金屬製成，質量更高。
原廠 3126/3840 機芯由365個組件組成，動力儲備仍達至少50小時。（圖片來源：Audemars Piguet）
第三款設計選用煙燻灰錶盤，結合 18K 玫瑰金錶圈與按鈕保護裝置。錶殼、計時按鈕及旋入式錶冠均以黑色陶瓷製作。
腕錶配有相襯顏色的織紋橡膠錶帶，帶出活力十足的面貌。（圖片來源：Audemars Piguet）
這三款新錶充滿現代感的錶殼之內，皆配有原廠 3126/3840 機芯，這自動上鍊機芯由365個組件組成，擺輪頻率為3Hz (21,600 次/小時)，動力儲備仍達至少50小時。
同色陶瓷錶圈、計時按鈕及旋入式錶冠。其中按鈕保護裝置採用鈦金屬製成，質量更高。（圖片來源：Audemars Piguet）
為了進一步提升運動氣氛，這三款Royal Oak Offshore自動上鍊計時腕錶都配有相襯顏色的織紋橡膠錶帶，帶出活力十足的面貌。以上介紹的最新款式將只於全球愛彼專賣店獨家銷售，你識得揀啦？
煙燻灰錶盤版本結合 18K 玫瑰金錶圈與按鈕保護裝置。（圖片來源：Audemars Piguet）