【高級腕錶】酒桶錶技術非一般錶廠可試　五大品牌每枚都身價非凡

有沒有發覺，相比起其他形狀，酒桶型腕錶往往都是身價非凡？最受潮流歡迎的Richard Mille閒閒地過百萬，其他大受名人歡迎的如Franck Muller、Hublot等，價格都有返咁上下。當中原因，是因為這種形狀的錶殼，很難隨便找個替工去開發專門機芯。如果隨便找個圓形機芯裝上去，就太低級了。

此外，錶殼的打造以至錶鏡打磨等，要控制好酒桶造型，每個細節步驟都相當具挑戰性，一般中價錶廠，寧願避開這種投資，也好過高不成低不就。

以下，就給大家介紹幾個最知名以酒桶型作主打的富豪級高級腕錶品牌，看看你識得幾多？

Richard Mille

相信大家都對這品牌相當熟悉了，創始人Richard Mille於2001年在愛彼的協助下創立了Richard Mille 公司。品牌推出的產品全部都是頂級之作，現時男裝錶最平的入門價格產品，是定價也高達接近70萬港元的RM 016 Automatic Extra Flat (Titanium)。其最貴的作品我們之前也有介紹過，足足超過1,500萬。

Richard Mille 的作品很多都充滿運動感，隨便找一隻RM 011飛返計時腕錶出來就已經是很好示範。（圖片來源：Richard Mille）

Franck Muller

另一個在高級鐘錶界相當有名的Franck Muller，同樣是以創辦人名字命名。Franck Muller在錶壇以瘋狂著名，作品不單具有創意，而且技術也是業界的頂峰。牌子自1992年創立至今仍然屬於私人擁有，但錶廠的實力卻不輸一些大集團，最貴的作品定價超過二千萬。品牌最新推出的Vanguard Revolution 3 Skeleton，單是其三軸陀飛輪已經夠你驚為天人。

Vanguard Revolution 3 Skeleton的三軸陀飛輪驚為天人。（圖片來源：Franck Muller）

Hublot

由意大利人Carlo Crocco於1980年創辦的Hublot，現時作為LVMH集團旗下最重要的高級腕錶品牌之一。Hublot的作風大膽進取，無論是在製錶材料，以至技術研發，甚至是顏色與設計，都充滿年輕活力。當中最受歡迎的Big Band系列就是以漂亮的桶形作設計，其入門價隨時超過15萬港元。

Spirit of Big Bang Meca-10 King Gold充滿霸氣。（圖片來源：Hublot）

Corum

相比起其他幾個品牌，創辦於1955的Corum著名的錶殼外型其實不止酒桶型，而他們最著名的酒桶型錶原作Golden Bridge，也和其他牌子有著本質上的差異，其一是他們的款式是比較斯文的Dress watch，而機芯其實也不是酒桶型而是直線型。之所以決定把Corum帶進今日的主題，是因為他們去年推出的Lab 01及Lab 01腕錶。酒桶型錶殼以5級鈦金屬製成並經黑色DLC塗層處理充滿運動感，酒桶形CO 410自動上鏈機芯也是自家研發，售價則超過10萬港元。

Corum最著名的酒桶型錶原作為Golden Bridge。（圖片來源：Corum）

Lab 01腕錶錶殼以5級鈦金屬製成並經黑色DLC塗層處理充滿運動感。（圖片來源：Corum）

Cvstos

這個非常年輕的瑞士品牌是由Sassoun Sirmakes和Antonio Terranova兩人於2005年創立。當中的Sassoun Sirmakes的來頭份量十足，因為他的父親正是Franck Muller Watchland Group的兩位主人之一，並從小就接觸及參與高級鐘錶的營銷；至於Antonio Terranova則曾為多個超級品牌擔任設計師。

Cvstos的錶款都以酒桶形式出現，並配以巨大的錶殼。其作品除了出色的機芯外，大膽使用各種現代化材料，例如鈦、鈀或橡膠等也是其特色之一。腕錶最入門版本定價也有十萬元樓下的，算是最易入口。