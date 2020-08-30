【Seiko】精工獲Capcom正式授權　自動機械錶配上街頭霸王招牌色

對於成長於90年代的大家來說，《街頭霸王》當然是集體回憶。不論是流連機舖？還是用家用機和朋友大戰，《街霸》都肯定陪我們走過不少日子。最近看到由精工推出的全新《街頭霸王》系列，難免令人心跳加速。

春麗版本的錶圈這次轉成12個羅馬數字，而時標也別有美感，尤其是6時及9時位的三角形，心水清的你就會知道是來自她的尖刺腕鐲。（圖片來源：Seiko）

（圖片來源：Seiko）

這次系列的創作，是以Seiko 5 Sports作基調並引伸出不同設計。在拿到CAPCOM公司的正式授權，這系列六款作品取材了《街頭霸王》六個主要角色以作靈感，分別有阿龍、Ken、春麗、軍佬、蘇聯佬及怪獸（青狼）。

這系列最有心之處，在於六款作品並非單純以一樣的設計隨便替換角色代表顏色，而是有許多細節去代表各個角色。例如阿龍款錶圈上的花痕令人聯想起他殘舊的道服，而九時位的徽章，正是「風林火山」的圖案化設計。

阿Ken款式除了顏色轉換之外，時標變得像遊戲按鈕，錶圈上也加了數字刻度。

春麗版本的錶圈這次轉成12個羅馬數字，而時標也別有美感，尤其是6時及9時位的三角形，心水清的你就會知道是來自她的尖刺腕鐲。

軍佬的版本細節亦相當之多，錶圈的數字變成一小時的倒數計算。時標用上阿拉伯數字更顯清晰。6時位的軍階徽章及9時位他摯友Charlie Nash的狗牌，放置在保護色錶盤上引來不少聯想。

蘇聯佬版本最有趣的設計是錶盤上的漣漪狀圖案，令人想像到他以十字旋風撻將對手鋤到地上的效果。6、9、12時特大數字時標及日曆窗上的放大鏡令到整枚手錶充滿肌肉感，而金色錶殼加上柳釘的設計也是力量的象徵，配合Nato錶帶更添運動感。

透明的底蓋上，更刻上每個角色的絕招名稱。（圖片來源：Seiko）

最後的怪獸版，錶圈上的黃色電光、時標尤如尖牙，加上錶盤上的旋渦狀圖紋，更將他的滾動攻擊描述得活靈活現。

這六枚腕錶每款約售4000元港幣並限量發行9,999枚，內裡的機芯全部是精工久經考驗且值得信賴的自動上鍊4R36機芯，內含24顆寶石。腕錶具備41小時動力儲存和100米防水功能，透明的底蓋上，更把六個角色的絕招名稱分別刻上，戴在手上，肯定成為朋友間的熱話題。