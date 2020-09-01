【Breguet】陀飛輪之始創品牌　寶璣2020新品演繹錶壇貴族之風

高級鐘錶三大技術中，最有名氣也最受收藏家歡迎的肯定是有著美妙視覺效果的「陀飛輪（Tourbillon）」。而愛錶的你相信一定知道這技術的發明者，就是擁有近兩個半世紀歷史的Breguet。這個錶壇貴族在2020年並沒有因為市道而畏縮，品牌其中四個最受歡迎的系列更同時推出新作，可說是信心十足。

全新Classique 7137和7337腕錶分別採用鍍銀金質或「寶璣藍」金質錶盤，透過不同圖案顯示不同的讀時區域，簡約而精緻。（圖片來源：Breguet）

Classique系列

Breguet最典型的古典風系列Classique系列主打典雅，今年得到重新詮釋的Classique 7137和7337腕錶，以品牌著名的傳統機刻雕花工藝重新演繹這兩款靈感源自歷史錶款的作品。另一方面，品牌運用傳統「大明火」琺瑯工藝，以一抹深藍色裝飾全新Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367腕錶。

以如今只有少數人掌握的傳統「大明火」琺瑯工藝，推出新版Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367腕錶。（圖片來源：Breguet）

Marine系列

體現Breguet悠久傳統，以走時演繹海浪起伏的節奏，展現航海氣息的Marine系列，今年的新作包括搭配岩灰色金質錶盤的玫瑰金款式Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶、Marine 5517腕錶、Chronographe 5527腕錶、搭配金質錶鍊的玫瑰金或白金款Alarme Musicale 5547腕錶及全新Marine Haute Joaillerie Poseidonia高級珠寶腕錶。

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶盡展寶璣Marine系列一貫的前衛運動美學、複雜機芯和最精巧手工修飾。（圖片來源：Breguet）

Marine系列推出玫瑰金錶鍊搭配銀色錶盤而白金錶鍊則搭配藍色錶盤，令系列更具運動氣息。（圖片來源：Breguet）

全新Marine Haute Joaillerie Poseidonia腕錶精巧玲瓏的設計，演繹海洋迷人之美。（圖片來源：Breguet）

Reine de Naples系列

Breguet另一個最具人氣的系列，必定是他們的女裝Reine de Naples系列。全新Reine de Naples 8918腕錶首次採用白色「大明火」琺瑯錶盤，展現年輕活力。在完美無瑕的錶盤上，別具一格的寶璣阿拉伯數字、品牌簽名和「émaillé Grand Feu」字樣均以藍色琺瑯呈現。鱷魚皮革錶帶配備鑲嵌28顆鑽石的折疊錶扣，白金錶圈和錶盤外緣鑲嵌117顆鑽石。

Reine de Naples 8918「大明火」琺瑯腕錶搭載寶璣自動上鍊537/3型機芯，動力儲存達45小時，演繹時光流轉的節奏。（圖片來源：Breguet）

Tradition系列

取材自寶璣18世紀末創作的Subscription懷錶機芯，Tradition系列如今以現代風格展示品牌傳統。系列今年新作包括Tradition 7038女士腕錶、經重新設計的Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097腕錶及全新Tradition Quantième Retrograde 7597腕錶。

經重新設計的Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097腕錶配備藍色機刻雕花錶盤。（圖片來源：Breguet）