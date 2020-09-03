Rolex新錶2020︱勞力士Sky-Dweller改款　Oysterflex全線取代皮帶

ROLEX勞力士2020年的新款由於延至9月才發表，因此相較往年來說，今年品牌推出新款的數量不算多，當然既然稱之為新款，修改的部分一定少不了，只是改多改少而已，例如Submariner水鬼這次改的幅度算大的，包括錶徑變大、機芯也升級為32系等等；相對地再看到同樣也推出改款的Sky-Dweller天行者，就會覺得它改得地方並不多，主要就是錶帶方面的調整而已。

Sky-Dweller自從2012年首度推出以來，系列大致上就是分成搭配金屬鍊帶和皮錶帶兩種類型，而距離此系列上次改款差不多也有3年的時間了，勞力士這次改造天行者的模式有點像是2017年的Daytona，當時Daytona也是從鍊帶和皮帶的既有選項中，先把皮帶移除，接著再導入品牌在2015年初次發表的Oysterflex橡膠錶帶。

Sky-Dweller 2020年最主要的變化也是把系列本有的皮帶款式下架，統一換上改採Oysterflex橡膠錶帶的新作。如此一來，目前勞力士採用橡膠錶帶的系列除了Yacht-Master和Daytona之外，Sky-Dweller也加入了這個行列之中。

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透過Sky-Dweller這次改換橡膠錶帶的策略，勞力士似乎也確立了Oyster Perpetual系列一律搭鍊帶或膠帶，僅有Cellini系列配置皮帶的新方向。雖然Sky-Dweller被品牌歸類在經典手錶的類型，但它擁有蠔式防水錶殼也是不爭的事實，或許是為了避免市場把它跟Cellini這樣的正宗正裝錶混淆，因此品牌2020年也會無預警地把Sky-Dweller的皮帶取消改為膠帶。

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不過要注意的是，改換Oysterflex橡膠錶帶的Sky-Dweller還有點「材質限定」的味道，目前更換為膠帶的僅有系列中的黃金款與玫瑰金款，其中黃金款有白面、黑面和香檳面、玫瑰金款則有白面、巧克力面和深灰面共6款，其他半金款無論不鏽鋼搭配黃金或不鏽鋼搭配白金一律都還是配備鍊帶為主。

通常勞力士一改動手錶細節就代表價格也會跟著變動，如果以搭配皮帶和膠帶的黃金款和玫瑰金款做對照的話，在改換Oysterflex橡膠錶帶後，不意外地這兩種錶殼材質的定價也跟著調高，至於現在它們要價多少？直接參考一下的技術規格就知道囉▼▼▼

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士2020新Sky-Dweller變化價格規格懶人包】