【盤點海洋主題腕錶】OMEGA玩黑色陶瓷　LONGINES重塑法國海軍

轉眼間9月又到了，大半年過去好像甚麼事情都沒做到，夏天又要告退。不少錶廠似乎都對這美好季節念念不忘，紛紛推出多款以海洋作主題的腕錶，似乎是要捉住夏天的尾巴。

Seamaster 300M潛水錶 Nekton Edition以鐳射蝕刻技術製作黑色陶瓷「ZrO2」錶面，啞光錶面上鐫刻浮雕式光面波浪紋理。（圖片來源：OMEGA）

OMEGA Seamaster 300M潛水錶 Nekton Edition

首先介紹的，是OMEGA的Seamaster 300M潛水錶 Nekton Edition。Nekton原來是一個以海洋保育為使命的非牟利研究基金會，目標是於2030年前為全球30%的海洋面積進行保育。早於2019年，Nekton就開展了一項旨在探索及保育印度海洋的重要研究項目「First Descent」，在得到OMEGA的支援下，此計劃將於明年重新啟動。

Seamaster 300M潛水錶 Nekton Edition以鐳射蝕刻技術製作黑色陶瓷「ZrO2」錶面，啞光錶面上鐫刻浮雕式光面波浪紋理。五級鈦金屬單向旋轉錶圈同樣以鐳射蝕刻技術飾上浮雕式潛水刻度。

為向基金會作出致敬，腕錶底蓋上壓印了Nekton潛艇圖案的紀念章。底蓋上同時還刻有「NAIADLOCK」、「DIVER 300M」及腕錶潛水深度的字樣。Nekton腕錶由OMEGA 8806 Co-Axial Master Chronometer 機芯推動，置有經鍍銠處理的自動鉈及板橋，並綴有阿拉伯式的日內瓦波浪紋理及高級飾面。

為向基金會作出致敬，腕錶底蓋上壓印了Nekton潛艇圖案的紀念章。（圖片來源：OMEGA）

Tudor Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」

講起海軍腕錶，自然不可不提Tudor。對復古腕錶愛好者來說，Tudor潛水錶的那抹「藍」與法國海軍有著密不可分的聯繫。1970 年代中期，法國海軍開始委託Tudor提供專業潛水腕錶，關係持續近二十年，這批錶款均選用藍色為主色調。

正是出於對這批歷史錶款的深厚敬意，Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」由此誕生。此錶款沿用了這一代腕錶的經典比例，配備啞面海軍藍錶面及外圈。直徑39 毫米的錶殼，令纖細手腕同樣適合佩戴。特色

織紋錶帶亦採用「海軍藍」，在法國由傳統工藝編織而成，其特色鮮明的外觀巧妙呼應了知名的「Tudor MN」腕錶。

啞面海軍藍錶面及外圈。直徑39 毫米的錶殼，令纖細手腕同樣適合佩戴。（圖片來源：Tudor）

TAG Heuer Aquaracer系列潛水腕錶

一般以海洋作主題的腕錶都很自然地會想到用藍色作主題，TAG Heuer最新推出的Aquaracer系列都有這個選擇，但同系列中另一個顏色卻更搶到我眼球，那就是用上棕色玳瑁花紋。如果還真的用玳瑁來製作自然會被問及環境問題，但以玳瑁色作設計，卻剛剛倒過來說明了對環境的關愛。TAG Heuer採用創新樹脂技術在Aquaracer腕錶的錶圈上營造出瑰麗的玳瑁效果。

單向旋轉錶圈上設有60分鐘刻度，3點鐘位置的日期視窗上方配置方形放大鏡，進一步提升了腕錶的功能。鍍銠時標及時、分、秒針均塗有白色Super-LumiNova夜光塗層，在任何照明條件下皆更為清晰易讀。這款43毫米時計採用拋光精磨精鋼製成，搭載Aquaracer Calibre 5自動上鏈機芯。精鋼旋入式錶背刻有復古潛水頭盔圖像以及Aquaracer腕錶驚人的300米防水性能。

錶圈以玳瑁色作設計，說明了對環境的關愛。（圖片來源：TAG Heuer）

LONGINES Heritage Military Marine Nationale 腕錶

同樣曾為法國海軍設計過軍錶，LONGINES最近亦將這經典重塑。舊作編號5774的腕錶，是特別用於淺水著陸。這次復刻重現成Heritage Military Marine Nationale，腕錶採用暖色調和柔和的錶盤設計，重塑原創型號的堅固設計和獨特的平衡臂秒針為特色。

腕錶直徑38.5毫米，為秉承原創型號的設計理念，腕錶同樣採用旋入式底蓋，圓弧形藍寶石水晶錶鏡配以飾有細緻霧點點綴的錶盤，而指針塗有棕色超級夜光塗層。