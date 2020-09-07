Rolex新錶2020︱Oyster Perpetual面盤顏色大更新　五種尺寸任選

勞力士Rolex Oyster Perpetual系列2020年睽違5年後再度發表新改款，這個系列向來以多元的尺寸、配色以及勞力士最入門的價位著稱；一如上一次改款，勞力士主要還是針對系列的尺寸以及配色這兩大重心進行比較有感的調整。

由於Rolex Oyster Perpetual不像水鬼那麼炙手可熱，因此它的外觀（尤其是面盤）如果沒有產生強烈的第一印象的話，很容易就被買錶人忽略「原來那是新款」，2020年改款後的Oyster Perpetual家族依舊陣容龐大，不過在這多達5種尺寸的系列中，我們會發現勞力士悄悄地做出了以下4個有別過往的改變，大致來說品牌就是緊貼市場的需求，把之前逐漸顯得不合時宜的部分淘汰，再增添一些新元素進來。即使是最基本款的勞力士，品牌對於它們的設計與規格還是很有要求，雖然品牌不免讓人覺得有趁改款之便「順便」漲價的傾向，但從一些規格的革新層面來看，勞力士還是有努力讓手錶內外在變得更有料的。

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1. 尺寸變化

Oyster Perpetual在這次改款之前原本有26mm、31mm、34mm、36mm與39mm等五種尺寸，2020年品牌一方面新增41mm和28mm款式，同時也把就有的26mm與39mm下架，形成28、31、34、36、41mm這五種尺寸並行的新局面。近幾年雖然大錶風潮慢慢退燒，但是那陣子市場對於錶徑的接受度一下大開後，反而讓40mm成了一種指標性的適中尺寸，這次Oyster Perpetual一舉調整到變成與新水鬼一樣的41mm，對男性佩戴者而言應該會比39mm更有吸引力。

2. 面盤新色

Oyster Perpetual每次改款總會在面盤顏色上做文章，2020年也當然也不會例外，新款除了有像銀色或亮藍色太陽光線面盤之類的款式，還出現勞力士採用漆面工藝製成的糖果色面盤，大概數一數便有糖果粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色等新色，漆面不同於太陽光線面盤，顏色讓人感覺相當飽和，整體印象也變得更年輕活潑。

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3. 錶扣首次加裝易調鍊節

全新的Oyster Perpetual家族都是搭配蠔式錶帶、也就是俗稱的三板帶，但是跟過往有點不同的是，勞力士2020年還加碼替Oyster Perpetual的三板帶加裝易調鍊節設計，這是系列中第一次配備這種鍊帶附加裝置，好處在於它最多能調整鍊帶長度達5mm，讓手錶更能貼合手腕。

4. 機芯升級

勞力士這幾年改款有一個共同特點就是與32系機芯進行世代交替，雖然品牌這款新世代機芯在錶友口中的評價不一，但總的來說它都是集結勞力士最新技術的結晶，因此若進行改款，怎麼說都是朝換新（芯）的方向為主，畢竟沒有開倒車的道理。2020年Oyster Perpetual系列前兩大尺寸包括36與41mm都換上與新款無日期水鬼一樣的3230機芯，代表機芯蘊含Chronergy擒縱系統，並將動力儲存提升至70小時，至於其他三種尺寸則是一律換上2232機芯，這點從面盤6點方向的SWISS MADE字樣中間多出皇冠圖案也可以反推。

2020年Oyster Perpetual系列前兩大尺寸包括36與41mm都換上與新款無日期水鬼一樣的3230機芯，代表機芯蘊含Chronergy擒縱系統，並將動力儲存提升至70小時。（Rolex官網）

看下來Oyster Perpetual這次的改款最讓人印象深刻的部分還是在於面盤新顏色，尤其是漆面那幾款就算沒辦法像太陽光線處理那樣會有色澤深淺的變化，但是勞力士這次選用的新色有點跳脫品牌傳統保守的印象，而且漆面新色目前除了28和34mm沒有之外，其他三種尺寸都有，所以如果是被那幾種顏色所吸引的話，Oyster Perpetual還是有多達三個尺寸可以任選，應該能夠滿足多數人的需求了。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士2020新Oyster Perpetual變化價格規格懶人包】