【MB&F】複雜機械鐘錶神作　外星生物造型結合超文明想像力

作配為一個高級鐘錶愛好者，你沒理由不認識MB&F這個牌子。品牌或者並不最專注於可佩戴出街的日常作品，但其創作不論是概念、技術，又或者是單純藝術設計的層面，都是超越時代的傑作。品牌最新作，是一枚看來猶如外星機械生物的座鐘，或者你未必有能力獲得，單是欣賞一下都絕對值得。

Trinity以三根纖細如昆蟲腳的支架撐起懸掛式極簡鐘面，形象猶如一個半動物半機器人。（圖片來源：MB&F）

MB&F最新的作品名為「Trinity」，作品由主理人Maximilian Büsser設計，再交到瑞士頂級鐘錶製造商L’Epée 1839這最佳拍檔手上去製作。

Trinity以三根纖細如昆蟲腳的支架撐起懸掛式極簡鐘面，形象猶如一個半動物半機器人，也成為了MB&F「機器生物」（Robocreature）三部曲中的一員。Trinity的名稱源自於結構的三位一體概念：三隻蟲腳、三顆蟲眼般的球體，以及組成軀幹的三層機芯。對於MB&F的「機器生物」軍團，創辦人Maximilian Büsser是如此形容：「正如H.R. Giger打造出『異形』宇宙，我們也在構築專屬的生物世界。」

三顆光學玻璃球可以放大錶盤的數字，所以觀者可透過這三顆球體清晰讀時間。（圖片來源：MB&F）

Trinity纖細精緻的三足支撐著斑斕的身軀、以鏡頭等級精密玻璃製成的三顆蟲眼球體，以及36小時制錶盤，錶盤一共顯示三組時間（小時與分鐘）。錶盤之下是以182枚零件組成的立體雕塑機芯，其三層式結構由L’Épée 1839精心打造，搭配以傳統2.5Hz振頻（每小時18,000次）緩慢擺動的垂直平衡擺輪。需使用鑰匙調整時間和上鏈，機芯上滿鏈後動力儲存長達8日。

182枚零件組成的立體雕塑機芯，其三層式結構由L’Épée 1839精心打造。（圖片來源：MB&F）

Trinity身為座鐘，一大功能當然是顯示時間，判讀方式為俯視以旋轉圓盤組成的錶盤，但還需要一些「互動」：三顆光學玻璃球可以放大錶盤的數字，所以觀者可透過這三顆球體清晰讀時。

MB&F創辦人Maximilian Büsser(左)與L’Épée執行長Arnaud Nicolas。（圖片來源：MB&F）

為了讓這三顆「蟲眼」在任何角度都能顯示時間，錶盤上有三組1到12的數字，代表錶盤轉完一圈需要36小時，而非一般的12小時。無論任何時間，只要看向其中一個放大鏡即可清楚判讀。

Trinity座鐘共推出螢光藍、螢光綠和螢光紅三種款式，各限量50座，你有沒有打算嘗試得到其中之一？