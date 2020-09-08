【A. Lange & Sohne】李嘉誠紅顏知已的名錶　見證她刻苦奮鬥之路

李嘉誠的紅顏知己周凱旋小姐最近罕有地走到鏡頭面前講述公司最新發展，錶迷們卻留意到她所佩戴的腕錶，並不是李嘉誠習慣戴的親民牌子Citizen之類，而是德國最高代表朗格（A. Lange & Sohne），對於這個牌子，你認識多少？

直到1990年，創辦人的曾孫Walter Lange決意復興品牌，不惜付出花費了足足四年時間去開發製作，成就出代表品牌重生的代表作LANGE 1。（圖片來源：A. Lange & Sohne）

於1845年，由德累斯頓製錶師費爾迪南多．阿道夫．朗格（Ferdinand Adolph Lange）所創辦的這家錶廠，名字中的A. Lange就是創辦人朗格先生，而「Sohne」在德文中是兒子的意思，所以朗格品牌就是這個製錶家族的名字。

重生之後的朗格發展如日方中。（圖片來源：A. Lange & Sohne）

錶廠在德國Glashütte開展，也大大地帶動了該區的製錶業，其製作的精準懷錶早受世界各地的收藏家所追捧。但好景不常，錶廠在二次大戰後因身處東德地區，百年基業於1948年遭遇政權收歸國有，從此銷聲匿跡。

朗格的腕錶全部搭載由手工精心修飾並經兩次組裝的獨家機芯。（圖片來源：A. Lange & Sohne）

直到1990年，創辦人的曾孫Walter Lange決意復興品牌，不惜付出花費了足足四年時間去開發製作，成就出代表品牌重生的代表作LANGE 1。由這第一枚腕錶開始，朗格便立即重新成為高級鐘錶界最頂端的行列。時至今日，朗格每年僅出品數千枚代表高品質的腕錶，並以金質或鉑金950為主。全部搭載由手工精心修飾並經兩次組裝的獨家機芯。自1994年起，朗格研發出64款錶廠自製機芯，並雄踞製錶世界的領導地位。

Richard Lange腕錶系列以品牌創辦人的長子命名。Richard Lange憑藉多項發明、研究及專利，為品牌作出重大貢獻，包括發現為游絲加入鈹可以增強其硬度及彈性，並於90年前為此項發明申請專利。（圖片來源：A. Lange & Sohne）

現時品牌的標誌性錶款，如在一般腕錶中配備首款大日曆顯示的LANGE 1、具有精準跳字裝置的ZEITWERK，均為朗格的代表作。具有非凡複雜設計的ZEITWERK MINUTE REPEATER、TRIPLE SPLIT，以及朗格至今最複雜的腕錶——2013年限量推出6枚的GRAND COMPLICATION，均展現出朗格在傳統製錶技藝上精益求精的決心。

ODYSSEUS運動系列最先發布的精鋼錶殼配上藍色錶盤，內置全新L155.1 Datomatic自動機芯。（圖片來源：A. Lange & Sohne）

早前周小姐出席記者會時佩帶的腕錶，就是朗格於2019年發佈、充滿活力而風格優雅的ODYSSEUS，標誌著品牌新時代的開始。這個品牌去年才推出的運動系列，最先發布的正是這枚精鋼錶殼配上藍色錶盤，內置全新L155.1 Datomatic自動機芯，能同時提供星期及大日曆顯示功能，售約22萬的名作。