【A. Lange & Sohne】李嘉誠紅顏知已的名錶 見證她刻苦奮鬥之路
/ 2020.09.08
直到1990年，創辦人的曾孫Walter Lange決意復興品牌，不惜付出花費了足足四年時間去開發製作，成就出代表品牌重生的代表作LANGE 1。（圖片來源：A. Lange & Sohne）
於1845年，由德累斯頓製錶師費爾迪南多．阿道夫．朗格（Ferdinand Adolph Lange）所創辦的這家錶廠，名字中的A. Lange就是創辦人朗格先生，而「Sohne」在德文中是兒子的意思，所以朗格品牌就是這個製錶家族的名字。
重生之後的朗格發展如日方中。（圖片來源：A. Lange & Sohne）
錶廠在德國Glashütte開展，也大大地帶動了該區的製錶業，其製作的精準懷錶早受世界各地的收藏家所追捧。但好景不常，錶廠在二次大戰後因身處東德地區，百年基業於1948年遭遇政權收歸國有，從此銷聲匿跡。
朗格的腕錶全部搭載由手工精心修飾並經兩次組裝的獨家機芯。（圖片來源：A. Lange & Sohne）
直到1990年，創辦人的曾孫Walter Lange決意復興品牌，不惜付出花費了足足四年時間去開發製作，成就出代表品牌重生的代表作LANGE 1。由這第一枚腕錶開始，朗格便立即重新成為高級鐘錶界最頂端的行列。時至今日，朗格每年僅出品數千枚代表高品質的腕錶，並以金質或鉑金950為主。全部搭載由手工精心修飾並經兩次組裝的獨家機芯。自1994年起，朗格研發出64款錶廠自製機芯，並雄踞製錶世界的領導地位。
Richard Lange腕錶系列以品牌創辦人的長子命名。Richard Lange憑藉多項發明、研究及專利，為品牌作出重大貢獻，包括發現為游絲加入鈹可以增強其硬度及彈性，並於90年前為此項發明申請專利。（圖片來源：A. Lange & Sohne）
現時品牌的標誌性錶款，如在一般腕錶中配備首款大日曆顯示的LANGE 1、具有精準跳字裝置的ZEITWERK，均為朗格的代表作。具有非凡複雜設計的ZEITWERK MINUTE REPEATER、TRIPLE SPLIT，以及朗格至今最複雜的腕錶——2013年限量推出6枚的GRAND COMPLICATION，均展現出朗格在傳統製錶技藝上精益求精的決心。
ODYSSEUS運動系列最先發布的精鋼錶殼配上藍色錶盤，內置全新L155.1 Datomatic自動機芯。（圖片來源：A. Lange & Sohne）
早前周小姐出席記者會時佩帶的腕錶，就是朗格於2019年發佈、充滿活力而風格優雅的ODYSSEUS，標誌著品牌新時代的開始。這個品牌去年才推出的運動系列，最先發布的正是這枚精鋼錶殼配上藍色錶盤，內置全新L155.1 Datomatic自動機芯，能同時提供星期及大日曆顯示功能，售約22萬的名作。