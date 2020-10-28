Rolex五萬以下有交易？五大人氣手錶品牌三針基本入門款價格比較

手錶領域是個博大精深的世界，平平都是以機械機芯推動的基本款手錶，依據品牌不同、設計不同、機芯等級不同，導致它們的價格也會有明顯的落差，而且就算是我們耳熟能詳的「大品牌」，其實它們彼此之間的入手門檻也會存在個別差異，例如Rolex勞力士和Patek Philippe柏德菲臘都是錶壇名聲如雷貫耳的兩大王者，但由於兩家品牌之間的歷史、定位不同，所以他們的入門款價格實際上也有段不小的差距。

國外有媒體在IG上挑選出5個市場上的人氣品牌，概略分析比較他們旗下的入門款運動錶價格分別是多少起跳。可以發現這些三針基本款竟存在如此巨大的差異，以下我們就以定價由低到高來逐一瞭解包括IWC、OMEGA、ROLEX、AUDEMARS PIGUET和PATK PHILIPPE等品牌，究竟想入手一款他們的基本款手錶至少要多少錢呢？

▼▼▼按圖看清5大人氣高級手錶品牌入門款價格比較▼▼▼

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從定價來看，這5大知名品牌的手錶可以從約3萬到15萬，差了差不多有4倍以上，有的人會覺得要就要追最頂規的，也有人認為同樣的價錢與其Show Hand買一支錶，不如拿來買多只一點輪流戴，正因為消費者的想法、預算不同，也才能造就品牌之間基本款的起手價差別，不過話說回來，想要連基本款都能賣到超過多數品牌的高價，還是必須要有各方認可的高水準以及歷史底蘊才有可能，否則只會淪於曲高和寡的作品，還沒熱賣前就先嚇跑了一堆人。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：5大人氣高級手錶品牌入門款價格比較】