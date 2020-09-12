Rolex新錶2020︱水鬼Submariner改款六大變化　綠面消失極可惜

Rolex勞力士2020年新品發表的影片中，除了點出9月1日有新錶可看之外，整個短片的背景看起來都是在水下，而且還從畫面中淡出一枚倒三角形時標，雖然短片片長不到十秒，但是看到這裡應該已經有不少人心裡都有底了：勞力士2020年的重頭戲大概就是謠傳許久要改款的Submariner水鬼系列。 畢竟勞力士旗下強調水性的系列不出Sea-Dweller和Submariner，前者早幾年已經陸續改款了一輪，怎麼算都不太可能繼續推海使新款，倒是水鬼系列已經好一陣子沒出新款了，在這幾年勞力士陸續引進新世代的32系機芯後，水鬼到2020年8月底為止還在搭載的31系機芯，就成了一個很有可能被後浪取代的「待退」對象。

果不其然，隨著9月1日到來，勞力士第一時間就發表了旗下新款，其中最引人注目的當然就是不意外中的小意外——Submariner，因為水鬼改款其實也傳了幾年，直到2020年才發表新款，可能有些人還覺得等得有點久了；至於讓人感到小小意外的部分，在於這次勞力士並非單獨推幾款新色而已，而是整個水鬼家族，包括Submariner和Submariner Date都進行換血。很多人應該都很好奇，究竟新款水鬼和舊款有哪些不一樣，以下編輯部就列出新水鬼的大改款重點，帶大家快速認識這一批全新世代的Submariner大軍。

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雖然外觀乍看不覺得有很明顯的變化，但一一數算下來還是會發現新款水鬼和舊款有著深度的細節改造，而且天下沒有白吃的午餐，即使勞力士2020年1月才剛調漲過水鬼系列的定價，但是因為新款水鬼錶徑加大又換了新機芯等改變，因此目前全線水鬼的價格也重新調整過——當然是變貴，以下接著來看看目前水鬼各款的定價又是多少。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士2020新水鬼6大變化價格規格懶人包】