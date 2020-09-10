Rolex新錶2020︱新綠水鬼炒價超過定價一倍半　錶友指索價18.6萬

這幾天大家看Rolex勞力士新水鬼和其他新款想必已經看得很飽了，有關水鬼的顏色、變化等等經過各家媒體或錶友的介紹後也應該都已經滿清楚的了，然而在新錶的規格與配色之外，大家應該都很好奇另一個問題：現在要入手一只新水鬼行情價是多少？

有人可能會有疑問，這錶不是才剛發表，離實際到貨應該還有一段時間，不過實際上勞力士這次的新款發表策略就是「消息到錶到」，也就是在新錶發佈的同時就開始在全球錶店鋪貨，因此當我們看到新款水鬼時，已經有人也就搶先入手了。

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新水鬼系列詢問度最高的依舊是綠水鬼126610LV，這款的定價為NT$ 317,000（香港建議售價為HK$ 74,600），比起2020年1月剛起漲的上一代116610LV又硬生生高了7000台幣，但重點是，沒人相信真可以用31.7萬台幣的價格就能買到，對照綠水鬼在改款前、也就是2020年8月左右的行情又衝到大概51～53萬台幣的水準，合理預期新綠水鬼的入手價格應該不會低於舊款。有錶友表示，他目前問到126610LV差不多是賣到45萬台幣，不過這顯然比最近舊款的行情還低，因此也被其他錶友提出質疑這個報價似乎有「低估」的嫌疑。

另外有香港的錶友則提供他們收到的消息，有人說新綠水鬼「香港剛剛出爐，已上到港幣186000」，也有人說「香港報價76萬台幣」，這兩個消息差不多都指向現在香港要買新綠水鬼，至少要台幣70萬才有可能，等於是定價的2倍多，甚至都快可以買到熊貓面鋼迪Daytona 116500了，既然有這個價出來代表還真的有人買了，只能說大家為了搶頭香，有時是真的滿敢花的。

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有些人認為現在126610LV可以炒到這麼高只是因為錶剛問世，等再過半年後，價格照理說就會降回差不多舊款綠水鬼50萬台幣左右的水平。

看到新綠水鬼被炒到一個不可思議的境界，不少錶友還是很理性地覺得暫時先不要去跟風這波炒錶潮，就算勞力士手錶品質好、綠水鬼再經典，但一旦炒過頭，都會讓手錶失去本身的光芒。至於台灣的126610LV目前還沒收到錶主公開入手價的資訊，倒是有知名收藏家表示，他詢問店家後的結果不意外還是要配錶（編按：即配貨，消費者要同時購買其他款式才有機會拿到熱門款），而且配錶金額要百萬，這讓他完全打消想要入手的念頭，看來勞力士如果再繼續放任市場這種炒價文化，從錶友的反應來看，漸漸地會讓市場的「反感度」增溫，即使先撇開印象分數，光是從現在水鬼愈喊愈誇張的價格，也只會讓人愈來愈買不下手而已。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士新綠水鬼126610LV開始發貨，香港首輪報價76萬！？】