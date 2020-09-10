追求最高品質技術　高級腕錶品牌認真製作黑白分明之理想顏色

當你以為黑與白就是世界上最簡單明顯的顏色，今天我們就來告訴你有些事其實並非理所當然。想要做到真正的黑白分明，除了要有對工藝技術不偏不倚的追求，也要有一種將好壞對錯明辨的決心，才能製作出最真實最雪亮的真實色彩。

Zenith黑白配色比起金屬造型腕錶多了一份時代設計感。（圖片來源：Zenith）

Zenith 最近為其DEFY系列中兩款最為經典的腕錶推出全新設計，44毫米DEFY 21腕錶和41毫米DEFY Classic腕錶配備啞光黑色微噴砂陶瓷錶殼，由於啞光飾面可吸收光線而非反射光線，令琢面錶殼的線條更顯流暢。兩款標誌性DEFY腕錶搭配白色陶瓷錶圈，對比鮮明，令錶盤更富立體感。

DEFY 21腕錶上的白色1/100秒刻度和30分鐘計時盤彷彿懸浮在黑色機芯之上。DEFY Classic腕錶採用現代感十足的鏤空錶盤設計，在這款專門店獨家作品中，中央星形圖案亦採用類似設計，配備白色外緣和黑色對稱鏤空錶盤。作為點睛之筆，黑色及白色「Cordura」效果橡膠錶帶進一步彰顯此設計主題。DEFY黑白腕錶均額外附有一條黑色紋理橡膠錶帶，締造更低調的造型。

BVLGARI Aluminium計時腕錶內置自動上鏈B130機械機芯。（圖片來源：BVLGARI）

BVLGARI早前於新創錶展Geneva Watch Days上推出的BVLGARI Aluminium腕錶曾有著風光的過去，1998 年初面世時，就以結合鋁和橡膠的黑白對比設計，成為當代一時傑作。

當時的Aluminium系列配備石英機芯，至今年的新作，則更上層樓的裝配上品牌精心打造的機械機芯，見證了品牌技術上的進步。系列當中的鋁合金計時腕錶，內置自動上鏈B130機械機芯，具備42小時動力儲存及計時功能。40毫米鋁製錶殼搭配DLC處理鈦金屬底蓋和橡膠錶圈，防水深度100米。

Brietling Endurance Pro之輕巧靈活，是得益於用上了專利的Breitlight製成錶殼（圖片來源：Brietling）

Brietling最近推出的Endurance Pro腕錶，是品牌旗下Professional 專業系列的終極運動休閒腕錶。在設計上，既是輕量級專業運動型腕錶，也是休閒日常運動計時腕錶。Endurance Pro之輕巧靈活，是得益於用上了專利的Breitlight製成錶殼，這種人工化學聚合材質，既比鈦金屬輕盈3.3倍，也比精鋼輕盈5.8倍，不但抗磁，而且具有熱穩定、抗過敏，亦高度抗刮擦、抗拉伸變形和抗腐蝕。此外，腕錶搭載設有溫度補償調節機制的SuperQuartz超級石英機芯，可以說是裡裡外外都是高科技的結晶。