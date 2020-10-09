Rolex︱勞力士新綠水鬼入手要配錶埋單30多萬？台灣資深錶友表示…

Rolex勞力士新款綠水鬼一出，算是一解大家對品牌新錶的渴望，但是隨之而來衍生的問題來了，不管你喜歡的是舊款116610LV還是新款126610LV，在這個過渡時期一方面大家想要搶戴最新款式，另一方面則有人因為舊款已經停產而想抓住它的尾巴，如此一來就變成新款的價格被炒到半天高，而舊款原本就處於高點的價格也再次因為「未來買不到」這樣的心態而再被往上拉抬，所以最近有傳出香港的新綠水鬼賣價超過18萬元港幣，台灣有錶友向店家詢價，回覆是要先配台幣100萬的錶才能把綠水鬼帶回家。

配錶下來可以讓人用定價入手綠水鬼（126610LV的台灣定價是31萬7台幣），加起來也是要花個130幾萬台幣。原本的目的只是想要一隻30萬台幣的錶，但卻要付出超過4倍的價錢才能圓夢，雖然配錶是會拿到另一隻錶沒錯，但一來那隻錶比綠水鬼本身還貴、二來你也不見得想要那隻配錶，算算這個入手成本實在太高。（編按：配錶指店舖要求消費者同時購買其他款式，才有機會拿到熱門款。）

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在鐘錶社團上，很多錶友聽到現在新綠水鬼的行情紛紛表示意見：

「幹嘛跟錢過不去，何必去買超定價跟配錶」 「當手錶淪為炒作的工具的時候，它的本質就變了」 「炒過頭就失去手錶的價值！」 「太多人被『保值』框架住，難看清錶本身的本質與價值，唉⋯⋯又或是太多人喜歡『ㄧ勞永逸』及『能者多勞』了啦」 「雖然我也曾經戴過綠水鬼，現在已經對『勞』免疫了。但這次的綠鬼黑面低調很多，過兩年再來看看市場到底覺得新的香還是舊的香」 「勞力士改變了錶界良性正常的發展，長期來說，非錶友之福」 「有些品牌其實已過度商業化，並失去了該品牌原有的初衷」 「這種飢餓行銷的風氣不可長」

顯見不是人人都認同要花到這麼高的代價來買一隻不鏽鋼潛水錶。

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例如愛錶咖社團裡就有位資深玩家對炒價、配錶文化很感冒，即使他的手錶收藏很豐富，看過、摸過的手錶也不計其數，但偏偏他就是不願意跟著市場起舞，用超定價去買勞力士手錶。他最近看了愛錶咖上一堆人分享新綠水鬼的資訊，覺得有點被疲勞轟炸，也趁這個機會跳出來表達自己的想法，他指出：

我不買超定價手錶，也不爽配錶制度，這幾天被新的綠水鬼洗版洗到快瘋，除了它是勞力士之外，想不到這錶為何可以炒到這麼高的價格。我手頭上有超過20隻以上的綠錶，除了大家口口聲聲的品牌保值性，實在看不出來比勞差到哪去，奉上IWC綠錶來跟不想跟風有自己主見的錶友們分享。

資深玩家認為，如果大家追求綠水鬼的目的之一是喜歡綠錶，那其實也沒有非買勞力士不可的道理，因為市場上還有百百款綠面手錶，既不用排隊也不用超定價就可以入手；而若有人買綠水鬼的用意是想要趁它的行情在高點時來牟利，他也沒辦法認同，直言「想靠買綠水鬼來賺一波的話，不如腳踏實地靠本業努力賺才實在」。他幾乎不買勞力士並不是因為不喜歡或是負擔不起，只是想藉由行動表達對炒價與配錶文化的不認同，他寧願不戴勞力士，也不想成為哄抬價格的推手。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：網傳綠水鬼配錶百萬，資深玩家：不買超訂也不爽配錶】