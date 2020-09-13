【Tudor】再無弱點的帝舵？　意圖挑戰Rolex霸主地位鹿死誰手

買勞力士Rolex還是帝舵Tudor？這個千古懸案至今仍然困擾不少人，適逢勞力士剛推出多個系列新作，我們銀包又未至於接受到「Why not both」，那麼終歸還是要選一個牌子，你的答案又是甚麼？

Rolex推出的最新Submariner又掀起一陣熱潮。（圖片來源：Rolex）

成也Rolex，敗也Rolex，講起故事，Tudor的源由相信大家都知道。一開始登場開宗明義是「窮人Rolex」，Tudor正是給那些想買Rolex但唔夠錢，於是便可以在同一個廠房之內，買到造型設計差不多的替代品，但又未至於買冒牌貨，讓客人心安理得。

但問題是，這種背景讓Tudor在初期很快得到認受性，並在市場上站穩了腳，但其「窮人」標籤卻限制了品牌向上發展的空間。

Rolex的收藏家講究的是細節修改，大改款則並非他們杯茶。（圖片來源：Rolex）

Rolex和Tudor的價格在起初時之所以如果巨大，原因好簡單，成本問題。所說的成本，根本性地來自於機芯。Rolex在自己的廠房內研發、製作，以最高規格製作出最可信賴的機芯，而且自信經得起物理、時間的考驗。

而Tudor呢？他們的機芯卻只是購自瑞士著名的機芯廠，如ETA或是Valjoux。質素上差天共地，價格亦如是。如果說二十年前，作為一個鐘錶收藏家，Tudor絕對是不入流的品牌。

相比之下，Tudor無論是設計或是配備的靈活性都明顯更大。（圖片來源：Tudor）

但這些差異，來到今天卻徹底地改變了。今天的Tudor在機芯上面亦已經專注於自家開發，不再依靠外人，而其質素也有目共睹。而這也是一個最大的原因，令到其價格已經不再和Rolex有著歷史上曾經的那種巨大差別。

當然，在二手市場上，Tudor要追近Rolex那種地位，再保守地形容，也是近乎不可能的，因為Rolex在這位置上，從來都是神話般的「唯一」。所以如果以保值角度看，幾可斷言Tudor永遠不可能達到Rolex的高度。

有了自家機芯後，Tudor的最大弱點已經不再存在。（圖片來源：Tudor）

但Tudor仍然還有一個搶分的環節，就是其設計。從Rolex身上，你已經很少有機會可以再看到一些創新又或者是懷舊的款式。因為Rolex就是Rolex，改變得太多，又或者製作出新設計，就會令其失去了其最大的價值：「可辨性」。這是Rolex的利，也是Rolex的咒縛，畢竟大部份Rolex買家要的，就是那種人人看到半眼就懂的標籤效果。相對地，Tudor就沒有這包袱，因此你們會不時看到Tudor願意周遊在新與舊的許多可能之間。如果你是個喜歡看多一點的鐘錶愛好者，Tudor這方面則又成為了一個賣點。

然而Rolex擁有的保值能力，卻不是任何牌子可以取代的。（圖片來源：Rolex）

百貨應百客，Rolex與Tudor的優劣你都明白了，選哪一款，其實就很視乎你要的是甚麼。這沒有固定的答案（我們當然不可能給你一個），問一下自己，到底腕錶是用來襯托你的地位？是用來保值投資？還是單純地為自己的喜好而選擇？相信你會有自己答案。