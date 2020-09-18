手錶收藏︱Rolex新款錶見倍半炒價　專家兩點解讀應否現在入手？

通常一件工藝精湛又稀有的藝術品，應該會值一個好價錢，這點相信大家都可以認同；但今天如果是一個量產的奢侈品，值不值得讓人們去追捧甚至炒高它的價格？這就非常值得令人玩味了。 2020年的新冠肺炎疫情真的讓鐘錶行業非常不景氣，很多的錶店都在咬牙苦撐，至於品牌則是在想著如何行銷製造買氣，以挽救今年的銷售量跟銷售額，從近期勞力士Rolex新款上市，我們可以看到一個品牌想要在景氣低迷時仍可以創造銷售熱潮，主要可以歸類成兩種行銷模式。 文：台灣鐘錶奢侈品鑑定檢驗交流協會會長林恒生 Sam Lin

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1. 飢餓行銷看產品

這個行銷模式幾乎是目前奢侈品界必備的招數，但要注意的是，如果你的商品不是出自市場的頂尖品牌如PP、ROLEX或AP，這種行銷模式大概就只能曇花一現，因為市場的消化量小於你的供貨量。勞力士大概從2017-2018年時就預告要逐年減產，但是市場對於勞力士手錶的需求，在這幾年來越不景氣之下反而變大，也導致勞力士手錶價格狂飆，因為根本供不應求，再加上大陸市場崛起，品牌在有錢人不斷的追捧下，供貨量越來越少、需求不斷的增加，導致一些熱門錶價格超過本身訂價的1-2倍。

這些熱門手錶本身的品質是好的，但是令人感到納悶的，是品牌竟也默許經銷商用加價的模式或配貨的模式來做行銷；一般情況下，不鏽鋼手錶的產量照理應是各品牌最多的，但如果他們刻意控制鋼錶的生產數量跟其他貴金屬手錶的數量接近時，洛陽紙貴的現象就會發生，而下一階段的行銷模式就會開始啟動⋯⋯

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2. 配貨看需求

大家都知道配貨行銷是現在錶店提高營業額最好的方式，既可以消化庫存，又可以提高熱門錶的毛利。但很多人都有這個疑問，為什麼品牌不直接提高商品售價就好了，可如果提高售價，他們的庫存品或滯銷品要如何銷售出去？這似乎也不是個健康的現象。

我個人覺得，配貨行銷模式就短期而言或許有用，但長期來說就只是助長二級手錶的市場價格。這道理不難理解——貴買貴賣，至於市場真的有想像中那麼美好嗎？現在的手錶市場很多都只剩內需市場，炒錶的價格如何支撐，靠的不就是品牌供貨量的不足嗎。如果有一天公司的供貨量充足，價格是不是還撐得住，答案應該呼之欲出。

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最近勞力士那幾款新手錶真的漲翻天了，從香港、大陸、日本，每個市場都創造出令人驚訝的價格，其中綠水鬼在香港傳出喊價喊到18萬，讓人感到非常不可思議。這或許是個暫時喊出來的價格，時間會證明真正市場價格。說真的，我並不認同目前聽到的這種行情，因為已遠遠超過手錶本身的價值，或許有人認為這就是奢侈品令人著迷的地方，但就像前面我說的，手錶對我個人來說像是個藝術品，但量產的藝術品相對之下價值是有限度的，我們玩錶玩的應該是品味但不是錢味，我能夠認同手錶的品質，但不能認同手錶的價格經過炒作而破壞了它原本應有的價值。

總之如果你有預算上的限制，想買今年新款可再觀察等看看激情過後，如果預算不是問題就無妨早買早享受，祝大家購錶愉快。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：專家2點解讀現在是不是入手勞力士新款好時機】