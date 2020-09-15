【Hublot】雄霸所有重要足球賽事的官方計時　展現高級鐘錶的狂熱

如果數英超你最愛的球隊，可能大家各有不同答案。但如果問你知道哪個高級腕錶品牌最愛足球？你不會不知道吧？在剛剛開打的 2020/21英超賽季，Hublot再次擔任Premier League的官方計時工作，喜歡睇波的你，有留意到嗎？

在剛剛開打的 2020/21英超賽季，Hublot再次擔任Premier League的官方計時工作。（圖片來源：Hublot）

HUBLOT多年來一直積極與球壇互動，作為全世界最受歡迎的足球聯賽，全球有多達188個國家的8.8億戶家庭都會觀看這場由二十支球隊比拼的賽事。根據市場研究機構Nielsen Sports的數據顯示，英超聯賽的全球觀眾總數達到32億，是世界上觀看人數最多的足球聯賽。

「球王」比利（Pelé）已成了Hublot的其中一位最好朋友。（圖片來源：Hublot）

回溯歷史，HUBLOT自2006年就開始與瑞士國家隊合作，成為第一個與足球界合作的奢華品牌。自此HUBLOT與足球領域的合作夥伴關係涵蓋國際級、歐洲、國家級、女子以及足球會賽事，並與一些傳奇運動員和主教練合作，其中包括國際足球總會世界盃 （FIFA World Cup）、歐洲國家盃（UEFA EURO）、歐洲聯賽冠軍盃（UEFA Champions League）、歐洲足協歐洲聯賽（Europa League）、車路士（Chelsea FC）、祖雲達斯（Juventus FC）、賓菲加（SL Benfica）、阿積士（AFC Ajax），以及「球王」比利（Pelé）、阿根廷球王馬勒當拿（Maradona）、基利安麥巴比（Kylian Mbappé）、迪甘斯（Didier Deschamps）、熱刺主帥摩連奴（José Mourinho）和美國女足名將艾歷絲摩根（Alex Morgan）等當代傳奇人物。

忍者龜基利安麥巴比（Kylian Mbappé）既是Hublot的代言人，也很大機會成為下一代的超級球王。（圖片來源：Hublot）

作為英超聯賽的官方計時，HUBLOT將於全球每場比賽的現場以及電視熒幕上提供計時服務，其品牌標誌也將呈現在計分計時牌的一旁。每場比賽由第四裁判使用，用於顯示傷停補時和球員替換情況的電子裁判計時牌也將以HUBLOT標誌性Big Bang Unico腕表的外形打造。英超聯賽的裁判還將使用搭載門線技術的HUBLOT Big Bang豪華智能腕表為每場比賽計時。賽事的間場時段，品牌也將成為英超聯賽所有數碼平台上的亮點。

Hublot也多次為各項賽事發佈專屬的特別版腕錶。（圖片來源：Hublot）