H. Moser & Cie.｜綠錶盤是搶眼還是護眼？優雅一體式全不鏽鋼錶

對於鐘錶時計而言，講究功能工藝，這是基本執著，而顏色往往也是取決之處，近年尤其見得多綠色，其實這「護眼色」是傳統上比較少用到的顏色，向來都較為稀有，但上一句不是才說到見得多綠錶嗎？對，因為的確是潮流時興。對衣裝有所講究的朋友，每隻錶都有相應的造型，每種顏色也予人不同的感覺與意義。而綠色，就正正是低調優雅的典範。

圖片來源：H. Moser & Cie.

如果要為低調優雅的綠色而推介一隻錶，H. Moser & Cie.「Streamliner Centre Seconds」會是不錯的選擇。品牌已非首次推出綠錶，向來的風格都是簡約而優雅，也高貴而稀有，約60名工匠每年生產約1,500隻錶，至今也研發了14款原廠自製機芯。而是次的「Streamliner Centre Seconds」（疾速者大三針）是Streamliner系列續作，系列的靈感來自20年代的高速火車，以錶殼的圓滑曲線表現出來，無錶耳枕形錶殼採用不鏽鋼，配以同為不鏽鋼的一體式鏈帶結合出流暢的外型，鏈帶依手腕形狀設計，鏈節呈波浪形狀。

圖片來源：H. Moser & Cie.

腕錶要戴得舒服，也要奪目，相當講求平衡，這不正是大自然之美的不二法則嗎，也體現在這隻40毫米腕錶之上，由剛才說過的流線型外觀設計，而中層錶殼側面採用鏤空及緞面修飾，經磨砂及拋光交錯表面處理，是對品牌的經典外型致敬，藍寶石水晶鏡面輝映著透明底蓋，延伸到鏈帶以至手腕，整體感覺相當恰到好處，也達到視覺上的協調之感。

圖片來源：H. Moser & Cie.

但焦點還是放於錶盤之上，Matrix Green極光綠煙燻錶盤優雅而帶有絲絲復古味道，至於由兩個部份組成的時針、分針及中央秒針以陶瓷基底材質Globolight®嵌入夜光物料Super-LumiNova®，營造出強而有力的感覺。飾以著名Moser雙條紋HMC 200自動上鍊機芯搭載黃金擺陀，提供動力儲存為三天，防水深度達120米。

的確，在傳統腕錶顏色之外，入手一隻綠錶不妨作為點綴，但相信也是不少朋友的靈魂之色，因為它耐看又迷人，腕錶象徵時間，恆久的時間也體現在好的品牌好的作品之上。