2020年六款最保值手錶　Rolex、Tudor、Omega各有款式具升值潛力

2020年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊，對各行各業而言都是一個備感艱困的一年，若光憑刻板印象，我們會認為像是高級手錶這類的奢侈品，在疫情威脅還沒有解除的階段，行情肯定是大受影響，因為照理說人們在忙著拼防疫的時期，對於精品這類的「身外物」應該是比較能看得開的（也就是這段時期比較能夠忍住買錶的慾望）。

但是根據知名線上二手錶交易平台Chrono24最近提出的報告，市場的實際表現和我們認知的發展走向似乎有點不同。Chrono24分析了他們站內每個月的交易案之後，認為目前高級手錶已經慢慢走出新冠肺炎疫情爆發後的低谷——因為手錶的行情未如我們想像中的直直落，反而有些手錶露出了值得瞄準投資的曙光。

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Chrono24以他們站內幾個知名且買氣高的品牌為例，像是ROLEX、TUDOR和OMEGA這些品牌的熱門款價格都在穩定發展中，起伏不會很劇烈，能讓人感到安心。至於幾個比較具體的例子像是AP，他們家前十大搶手的熱門錶，從2015年7月～2020年7月這段期間，成交價格足足漲了73%之多；至於錶王百達翡麗（Patek Philippe）又更誇張了，Chrono24統計PP最受市場喜愛的十款錶，在過去5年內成交價格的漲幅是破百的105％！從中可見高級手錶的收藏魅力5年來不退反進——就算中間有新冠肺炎風暴來攪局，但等到局勢稍微平緩些之後，買錶人的熱情也跟著回來了。

而目前二手市場上最強的手錶有哪些？Chrono24很貼心地列出了兩大類共六款錶，一類為現在入手價格不斷攀高的投資潛力股、另一類則是過去一年時間裡價格雖有起伏，但相對來說還是維持在高點的當紅錶款。巧的是這六款錶分別來自三個品牌，他們不約而同地都是不少人鎖定高級手錶時會先看上的知名品牌。（以下排列按照品牌名稱）

★價格穩定、入手高級錶的絕佳切入點：

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★價格步步高升的投資潛力股：

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目前市場對於以上三個品牌的好感度都很高，加上他們的入手門檻相對來說比較親切，也因此在二手錶交易網站上的銷售成績可以拉出長紅。如果你開始對高級錶產生興趣，也預留了一筆預算準備進場體驗一下佩戴高級手錶的滿足感，以上這六款不論人氣、買氣都屬於高水準，是值得參考鎖定的標的。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：鐘錶交易網站統計6款最保值甚至超值手錶】