【腕錶穿搭術】謹守金屬錶帶　高級腕錶配襯服飾細節最高法則

金屬錶帶的腕錶可塑性其實相當之大，除了最正式的Black Tie不太適合之外，其餘由Casual到Business服飾都可以配襯得好看。但在你戴上金屬錶帶的腕錶時，其中一個要點必須要記住，就是盡量令到身上其他有金屬部份的飾物都用上相近的色調。當中最明顯的例子，就是皮帶扣子。帶一枚白金色腕錶，卻在皮帶扣配上黃金色，就會顯得有點不搭。其他佩飾或用品例如呔夾、鋼筆、西裝配有的金屬鈕扣等，都是要注意的細節。記得，細節才是顯露你品味與要求的大焦點。現在我們來看看最近推出的幾款出色金屬帶腕錶吧。

金屬錶帶的腕錶除了最正式的Black Tie不太適合之外，其餘由Casual到Business服飾都可以佩襯得好看。（圖片來源：Vacheron Constantin）

Vacheron Constantin Overseas自動腕錶

Vacheron Constantin於今年Watches & Wonders終於推出了全新的Overseas自動腕錶，這款直徑為41毫米的腕錶也是系列首次採用整枚以粉紅金打造的造型。憑藉靈感源於馬耳他十字的六邊形錶圈設計，江詩丹頓Overseas系列具備極高的辨識度。從錶殼到錶鏈均採用全金材質打造，與這一系列標誌性的藍色錶盤交相輝映。內置錶廠出品的5100自動上鍊機械機芯，錶盤中央區域經過旭日紋緞面拉絲處理，與圓形緞面拉絲邊緣和天鵝絨質感的分鐘刻度圈相映成趣。精巧的半透明藍色調漆面錶盤上點綴著塗覆白色夜光塗層的金質時標和指針。日期視窗低調地設置於3點鐘位置。

Vacheron Constantin全新的Overseas自動腕錶也是系列首次採用整枚以粉紅金打造的造型。（圖片來源：Vacheron Constantin）

IWC Portugieser 精鋼計時腕錶

簡潔、開闊的錶盤配備兩個位於6點鐘及12點鐘位置的內凹式計時盤，加上印有四分之一秒刻度的內錶圈，讓這摩登的計時腕錶成為IWC最受歡迎的錶款之一。這次首度推出配備精鋼錶鏈的款式，錶鏈經過精心的拋光及緞面表面處理，採用符合人體工學設計的蝴蝶式折疊錶扣，佩戴時尤其舒適。

精鋼錶殼之內，是鍍銀錶盤以及藍色指針和時標，搭載69355型自製機芯，配備經典導柱輪結構，可透過藍寶石玻璃底蓋一覽無遺。高效率的雙向棘爪式上鏈系統提供46小時動力儲備。

IWC精鋼錶鏈的款式經過精心的拋光及緞面表面處理，採用符合人體工學設計的蝴蝶式折疊錶扣。（圖片來源：IWC）

Audemars Piguet Royal Oak自動腕錶

Audemars Piguet愛彼的Royal Oak自動腕錶早前推出限量版本，當中就有兩款是裝上金屬錶帶，其中的38mm計時腕錶，內置Calibre 2385機芯，18K白金錶殼，配以藍寶石水晶錶鏡。錶盤上的淺藍色Grande Tapisserie紋路，現以深藍色錶盤外緣及小錶盤圈，多變卻帶低調。配搭的錶帶是和錶殼一樣的18K白金。另一款較為搶眼的粉紅金錶，用上同一個枚機芯，但錶殼與錶帶卻更加溫暖耀眼，銀白色錶盤配合錶圈上的鑽石，更顯風華絕代。

Audemars Piguet Royal Oak自動腕錶18K白金版本的錶盤上有淺藍色Grande Tapisserie紋路。（圖片來源：Audemars Piguet）