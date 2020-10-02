Apple Watch出貨量反超瑞士手錶成年輕潮流　機械錶變老人玩物？

Apple蘋果公司的秋季發布會推出高階版Apple Watch series 6以及平價版的Apple Watch SE，至於萬眾矚目的iPhone 12則不在發布會的內容裡面。雖然暫時無緣窺見iPhone 12的廬山真面目，但是Apple Watch這個蘋果公司近年崛起的人氣產品還是讓不少人感到期待。

提到Apple Watch，它顯然正處於蓬勃發展的階段；根據先前美國市場研究公司Strategy Analytics所推估的數據，2019年全球Apple Watch的出貨量已經正式超越瑞士手錶產業，而且差距一下子拉開很多。在2018年時，瑞士錶的出口量估計還多過Apple Watch 100多萬隻，但僅隔一年後，Apple Watch的出貨量反而超過瑞士錶將近1000萬隻（Apple Watch 2019年出貨量實際推估數字為3070萬），出現這樣的黃金交叉對於傳統瑞士製錶業無疑是個警鐘。

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有人認為機械錶和智能手錶的客群並非完全重疊，而是各有各的市場，但從中似乎也透露出了一些不可忽略的趨勢——相較於機械錶，年輕世代對於佩戴Apple Watch這類智慧錶產品的接受度愈來愈高也愈來愈廣泛。由於Apple Watch與智慧型手機的使用模式接近，因此佩戴智慧錶享受它們的多元功能與便利性正在年輕世代中形成一股潮流。

Strategy Analytics進一步指出，瑞士錶不乏想要投入智慧錶領域搶食市場大餅的品牌，但是蘋果公司挾著研發3C產品起步較早的優勢，以及更貼近日常生活的銷售管道，開始讓愈來愈多人、尤其是年輕世代想要嘗試他們的產品，另外光以入手價錢比較，Apple Watch怎麼說都還是比機械錶要親切（但要注意的是智慧錶的產品使用週期也比機械錶短很多⋯⋯），因此對預算相對有限的年輕世代來說，Apple Watch的吸引力相對更高並不難理解。

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目前Apple Watch在北美、西歐和亞洲等地區銷售成績都很亮眼，走在街上看到人佩戴Apple Watch或智慧錶的比例也愈來愈高，大致上來說，會佩戴機械錶的偏向年紀比較長的族群，年輕人則多半會想要先選Apple Watch，目前來說這樣的狀況還算勢均力敵，但是等到年輕世代歲數逐漸增長，他們對於佩戴智慧錶的習慣與偏好，未來有沒有可能造成手錶市場勢力天平的消長變化？眼前看起來似乎不無可能。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：Apple Watch大勝瑞士手錶出口量，年輕人不愛機械錶了？】