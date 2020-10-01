Rolex新錶2020反映五大關鍵事　勞力士也會復刻、數據不代表一切

Rolex勞力士2020年延到9月才發表了他們的年度新款，雖然比原本以為的4月底發佈已整整相隔4、5個月時間，不過比起今年都看不到新錶，能在2020年第三季尾聲就盼到品牌發表新款，怎麼說都還是好事。 一如以往，勞力士發表新款總能引起錶迷高度關注，這次勞力士帶來的新改變包括水鬼系列全面更新、Oyster Perpetual新增41mm尺寸同時換上新色面盤，另外像Sky-Dweller則是首度換上Oysterflex橡膠錶帶、Datejust也推出一些新色改款等等，其中光是水鬼改朝換代就足以讓錶迷討論很久了，畢竟它在還沒改款前就已經讓市場為之瘋狂，現在改款後又多了一些新舊款之間的搶錶熱潮，一下再把這個系列的人氣炒到歷史巔峰。

有關勞力士新款，近期大家應該都已經看得很多也大概都知道是哪幾款更新了，你可能對於它們改了哪些地方也不陌生，在此我們也就不再重複幫大家「溫習」；然而從品牌這次推出新款的動作，從中也透露出了一些隱藏在背後的重要意義或現象，這些你可能在關注新錶之餘會有所忽略，但它們對於勞力士往後的發展或市場趨勢其實都頗為關鍵，以下就來了解勞力士2020年新款透露出哪5件重要的事。

點擊即睇勞力士2020年新款告訴我們5件事▼▼▼

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1. 表面數據不代表一切

剛看到品牌發表新款水鬼的資料時，很多人都會注意到它們的錶徑從原本的40mm增加到41mm，第一時間的想法就是「水鬼變大了！」於是接下來會產生一連串的疑問，像是錶殼變大會不會戴起來負擔感變重？或是戴在手上顯得手錶很大一顆之類的⋯⋯

光看數據變化，的確有可能衍生很多疑問，不過如果有機會看到新水鬼的實錶，你會發現錶徑增加1mm，有時並不會像刻板印象所想的手錶就是等比放大，因為勞力士在擴增錶徑的同時，也透過微調手錶外型、錶耳和錶帶寬度等細節去中和整體的視覺印象，所以如果把新舊款水鬼放在一起，你大概不容易一眼看出哪只是放大1mm的新款，而且新款不只是錶徑增大而已，藉由細節修改，手錶佩戴起來變得更舒適也更好戴——這點光看數據變化是看不太出來的。

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2. 勞力士並非不復刻，只是方式比較低調

很多人看到新款Oyster Perpetual的彩色面盤，會覺得那是品牌神來一筆的新創意，但事實上一款新錶的研發過程不是短時間可以完成的，有時可能會需要經過幾年那麼久。簡單來說，Oyster Perpetual的新色面盤嚴格來說並不新，因為幾十年前勞力士就已經用過類似的設計了——乍聽到這個說法會有點不可思議，因為相較於其他品牌，勞力士過往對於復古設計這一塊的著墨不算多。

就以帝舵做為對照，目前他們家的錶就很強調復古元素，勞力士雖然很多系列都是存在數十年的經典，但復古設計卻不是他們主打的風格。2020年的Oyster Perpetual有點顛覆我們的觀念，因為那些彩色面盤事實上可以追溯至1970年代的Day-Date紅極一時的Stella琺瑯面盤，或許新款不是沿用同一套琺瑯工法，但手錶的配色大致來說是接近的，透過這次的新作，勞力士悄悄地又把1970年代的人氣元素帶回現代錶作中。

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3. 39mm勞力士運動錶快要絕跡了

隨著新款Oyster Perpetual問世，代表另一個事實——錶徑39mm的勞力士手錶已經愈來愈少，這個尺寸幾乎要從勞力士旗下畢業了。因為Oyster Perpetual跟著水鬼一起新增41mm款式，因此勞力士順勢停產了Oyster Perpetual舊版的39mm款式，也因此現在品牌運動錶中還保有39mm尺寸的，僅剩下Explorer探一214270一枝獨秀。

有的人會想到Air-King的外觀和探一很接近，但其實它的錶徑在之前改款時就已經增加為40mm，而Oyster Perpetual在錶徑加大之餘，它的外觀輪廓沒像水鬼改得那麼多那麼細，比較像是直接放大手錶外殼。如此一來39mm的勞力士運動錶正「瀕臨絕種」，未來品牌會不會繼續保留214270的39mm規格，還是會在之後改款時一併調整探一的錶徑，這還有待勞力士之後告訴我們答案。

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4. 雖然外觀看不太出來，但機芯很重要

勞力士這次新款還有個重點，就在於多數款式機芯的改朝換代，陸續換上32系或2236機芯後，代表它們也都更新成具有Chronergy擒縱系統的版本，以品牌的角度而言，換上新機芯象徵機芯的性能更好、動力儲存也跟著提升，換句話說就是實用性更強。

不過對多數人來說，換新機芯這種事在佩戴時的實際感受不會太明顯，畢竟勞力士本來就是以好品質聞名，舊機芯通常都是久經市場淬煉的產物，因此要截然說新機芯肯定比舊機芯好，對於今日的佩戴者而言，機芯細部規格的提升應該不至於影響他們買錶的決定；即使如此，從勞力士近幾年的改款動作來看，我們還是能發現品牌致力讓自己的產品愈變愈好，就算表面看不出來或是佩戴時感受不深，這都是他們在不斷努力達成的目標。

5. 勞力士超高人氣促成愈來愈多網路鍵盤專家

當勞力士2020年新款發表後，各大媒體或臉書社團的討論度都相當高，這其實一點都不讓人意外，因為他們家的產品就是這麼受歡迎，大家都樂於在網路上分享自己的意見。

不過有意思的是，網上多數對於勞力士新作提出看法的人，有時可能在還沒親眼看過勞力士手錶實體前就開始發表自己的見解——甚至有人還只是光看品牌的公關照就能激發出非常豐富的意見，而後續當實錶照陸續在網路上流傳、分享，大家的意見交流又更頻繁了，這並非什麼壞事，只能說在網路愈來愈發達的現代，這種情況已經變為常態，而之所以會產生這種現象，其實也是要品牌產品本身夠有魅力才能如此引起關注，不然2020年發表新款的手錶品牌那麼多，為何勞力士網路聲量感覺特別大，這絕非用網路發達就能解釋清楚的。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士2020年新款告訴我們5件事】