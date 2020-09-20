【鏤空錶】鏤空技術赤裸呈現機芯佈局　打磨彰顯腕錶技術與自信

鏤空技術在高級鐘錶中非常常見，而這種並非擁有甚麼實質功能的技術，某程度上其實是一種姿態、一種宣示。因為鏤空是給予了一個機會，讓腕錶的機芯在正面公諸於世。因此，機芯打磨的精細與用心與否，都沒有迴避的空間。這種赤裸裸的展現，既是自信，也提供給佩帶者一個直接與腕錶心臟直接面對的條件，讓大家可以好好地看著機械如何精密地運作。

Hermes ARCEAU Lift tourbillon répétition minutes以馬首造型的鏤空窗口呼應了品牌主題，非常有心思。（圖片來源：Hermes）

HERMES ARCEAU Lift tourbillon répétition minutes

第一枚介紹的Hermes可謂份量十足。由Henri d’Origny設計，於1978年登場的Arceau腕錶，經典的輪廓來自帶著馬蹬造型不對稱錶耳的圓形錶殼樣式。今次推出以玫瑰金或白金打造的Arceau Lift飛行陀飛輪三問錶，其白色或深海藍色漆面錶盤顯露出迷人的機械結構。

陀飛輪框架結構形成雙H圖案，靈感來自巴黎Faubourg Saint-Honoré 愛馬仕創始店裡的象徵標誌。Hermes ARCEAU Lift tourbillon répétition minutes以馬首造型的鏤空窗口呼應了品牌主題，非常有心思。（圖片來源：Hermes）

飛行陀飛輪旋繞在馬頸內，可見於6點鐘位置。陀飛輪框架結構形成雙H圖案，靈感來自巴黎Faubourg Saint-Honoré 愛馬仕創始店裡的象徵標誌。纖細的鏤空指針飛梭在錶盤上，Arceau 獨有斜體數字則駐足周圍。透過鏤空的錶盤和藍寶石水晶錶底蓋，Hermes的手上鍊機械機芯H1924一覽無遺。在直徑43 毫米的白金或玫瑰金錶殼中，三問報時裝置更能發出清越悠揚的旋律。

Angelus U41在42毫米的鈦金屬錶殼中，其內在架構被一展無遺。（圖片來源：Angelus）

Angelus U41

Angelus U41圖形化的機芯結構定義了它的外觀，在42毫米的鈦金屬錶殼中，U41其內在架構被一展無遺。深黑和透視效果的巧妙搭配，構成腕錶簡約和圖形化的框架。A-300是一枚鏤空機芯，從設計開始即遵循著鏤空思維。為了提供結構強度與鏤空設計之間的完美比例，Angelus選擇了「雙樑式」機板和橋板設計。將這些將承重元件分成兩臂的鏤通開口，與固定軸承的紅寶石交匯在一起。所有組件均經過黑色ADLC處理，營造出對比和立體效果。

從背後看過來一樣的通透。（圖片來源：Angelus）

Frederique Constant Highlife心跳腕錶

Frederique Constant於2020年為Highlife系列推出幾款Heart Beat腕錶。透過12點位置的鏤空視窗，將機芯的秘密呈現，讓佩帶者可以欣賞到猶如心臟跳動的鐘擺律動。錶盤設有三支夜光指針，設計樸實。腕錶提供38小時的動力儲存，透過鏤空視窗可直接探視到FC-310自動上鏈機芯的內部結構，也可以通過藍寶石水晶從錶背觀賞。

Heart Beat腕錶透過12點位置的鏤空視窗，讓佩帶者可以欣賞到猶如心臟跳動的鐘擺律動。（圖片來源： Frederique Constant）

Highlife心跳腕錶共有三款，第一款是白色錶盤和鍍玫瑰金錶殼，配以啡色皮革錶帶，第二款是藍色錶盤以及精鋼錶殼和錶帶，最後一款是黑色錶盤，配以精鋼錶殼和錶帶。或優雅精緻，或運動時尚，或現代而具力量感。