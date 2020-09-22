Audemars Piguet｜愛彼全新概念飛行陀飛輪GMT　意欲問鼎錶界皇座

豪華腕錶中一直在挑戰霸主之位的愛彼（Audemars Piguet），其成功之道其中一個要點是擁有高強的創造力，錶廠能夠自主研發幾乎任何複雜結構並一手一腳製成。最近，品牌就以最出名的皇家橡樹（Royal Oak）系列作根基，設計出一枚叫人驚艷的全新概念之作。

Audemars Piguet愛彼全新概念飛行陀飛輪GMT腕錶。(圖片來源：Audemars Piguet)

愛彼一直未曾停止過實驗各種科技材質與前衛美學，如今以藍色與灰色調打造出皇家橡樹概念飛行陀飛輪 GMT 錶款的全新風貌。既回顧過去，也展望未來，全新錶款充分體現了系列不容妥協的精湛工藝、開創性的微機械技術，以及游刃有餘的未來主義美學觀。

愛彼創作機芯的實力已經是世上數一數二。(圖片來源：Audemars Piguet)

融合鈦金屬與灰色陶瓷製作的別緻錶殼，為內部的前衛鏤空機芯，提供了超越當代視野的前瞻支撐感。噴砂鈦金屬錶殼搭配噴砂灰色陶瓷錶圈，錶冠及按鈕則是延伸採用相同的綜合材質。

今次新作仍然是放在錶廠的皇牌皇家橡樹（Royal Oak）系列之內。(圖片來源：Audemars Piguet)

堅固而精緻的錶殼，完美呼應內部裝配的高階手動上鍊機制。長達10日的驚人續航力，縱是追求冒險與極限生活的風雅菁英也難以抗拒。機芯2954具備飛行陀飛輪與現代化功能，既具備時尚風格，亦有挑戰地心引力的實能。錶盤彰顯雙色調的鏤空美學，噴砂藍色鈦金屬橋板與銀色調組件相互輝映。

飛行陀飛輪已經是最高工藝的代表性技術。(圖片來源：Audemars Piguet)

9點鐘位置的飛行陀飛輪完全可見，搭配6點鐘的錶冠位置指示器以及3點鐘位置的第二時區指示器。同時，透過藍寶石後蓋，還能窺見機芯的藍色橋板，並搭配藍色橡膠錶帶。

從成品的背部可以一探這神妙機芯的真貌。(圖片來源：Audemars Piguet)

早在2002年，為了慶祝皇家橡樹30周年，愛彼就已推出過皇家橡樹概念腕錶。這次皇家橡樹概念腕錶的再創新舉，採用各種科技材質、高科技外觀與超現代機芯，要走向錶壇頂峰的名字就該如此奮進。